فارق الـ 4 نقاط يشعل سباق الصدارة في الدوري الألماني



برلين (د ب أ)

يتواصل الصراع بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عبر الجولة السابعة عشرة التي تقام في منتصف الأسبوع. ويلتقي ليفركوزن الوصيف غداً الثلاثاء مع ضيفه ماينز، وفي اليوم التالي يستضيف بايرن فريق هوفنهايم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط عن الوصيف وحامل اللقب ليفركوزن. وسجل النادي البافاري 12 انتصاراً، وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة، فيما فاز ليفركوزن في عشر مباريات، وتعادل في خمس، وخسر مرة واحدة أيضاً. ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم بتسجيله 48 هدفاً وأقوى خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 13 مرة فقط فيما يمتلك ليفركوزن ثاني أقوى خط هجوم بتسجيله 40 هدفاً، لكن شباك الفريق اهتزت 23 مرة. ويبرز في صفوف النادي البافاري القناص الإنجليزي الدولي هاري كين الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفاً، في الوقت الذي يتألق فيه المهاجم التشيكي باتريك تشيك في صفوف ليفركوزن بتسجيله 11 هدفاً.

وبعد تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم على ملعب ماينز بهدفين مقابل هدف، فاز بايرن على ضيفه لايبزج 5 1/ قبل أن يعبر بوروسيا مونشنجلادباخ بصعوبة بهدف لكين من ضربة جزاء مثيرة للجدل. وحقق ليفركوزن ستة انتصارات متتالية في البوندسليجا، بتغلبه على هايدنهايم 5 2/ ويونيون برلين 2 1/ وسانت باولي 2 1/ واوجسبورج 2 /صفر وفرايبورج 5 1/ وبوروسيا دورتموند 3 2/، ويتطلع الآن لتحقيق فوزه السابع على التوالي على حساب ماينز، للحفاظ على آماله في الدفاع عن اللقب. وبصرف النظر عن نتيجة المواجهة أمام هوفنهايم، ضمن بايرن لقب بطل الشتاء للمرة الـ27 في تاريخه في إطار مساعيه لحصد لقب البوندسليجا للمرة الـ33 في تاريخه. ولن تكون المهمة سهلة، سواء بالنسبة لليفركوزن أو النادي البافاري، حيث يحاول ماينز مزاحمة أهل القمة باحتلاله المركز الخامس برصيد 28 نقطة في الوقت الذي يحاول فيه هوفنهايم الهروب من شبح الهبوط باحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مثلث الهبوط. وسيحاول دورتموند تجاوز آثار الهزيمة المؤلمة على ملعبه أمام ليفركوزن، حينما يلاقي مضيفه هولشتاين كيل غداً الثلاثاء.