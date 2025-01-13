حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12



ملبورن (د ب أ)

ودع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 12 عالميا منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات جراند سلام هذا العام بالخروج مبكراً من الدور الأول، اليوم الاثنين، وخسر تسيتسيباس وصيف بطولة أستراليا عام 2023 أمام الأميركي أليكس ميكيلسن المصنف 42 عالمياً بنتيجة 5/ 7 و3/ 6 و6/ 2 و4/6.

وودع النجم اليوناني منافسات أستراليا مبكراً من الدور الأول لأول مرة منذ عام 2018 علماً أنه خسر نهائي البطولة قبل عامين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وواصل تسيتسيباس 26/ عاماً/ نتائجه المخيبة، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما ودع أيضاً منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الأول، خلال شهر أغسطس الماضي، كما خسر ستيفانوس مباراته الثالثة على التوالي في بطولات جراند سلام، بعد خروجه أيضاً من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون.

أما الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً فقد بدأ مشواره بفوز سهل على منافسه التشيلي نيكولاس جاري بنتيجة 7/ 6 (7/ 2) و7/ 6 (7/ 5) و6/ 1، وتأهل للدور الثاني أيضاً خمسة لاعبين من أستراليا وهم تريستان سكولكيت بالفوز على الياباني تارو دانيال، وجوردان تومسون بالفوز على الألماني دومينيك كوبفر، وجيمس مكابي بالفوز على الإسباني مارتن لاندالوس، وجيمس داكويرث بالفوز على السويسري دومينيك ستريكر، وألكسندر فوكيتش بالفوز على البوسني جومر دامر.

كما فاز المجري فابيان ماروزان على البرازيلي تياجو وايلد، والبرتغالي نونو بورجيس على الفرنسي ألكسندر مولر، والتشيكي ياكوب مينشيك على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، والإسباني روبرتو كارباييس باينا على التشيلي أليخاندرو تابيلو، والأميركي فرانسيس تيافو على الفرنسي آرثر ريندركنيش.