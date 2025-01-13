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الرياضة

«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!

«الأولمبية الدولية» تتعهد بتعويض سباح أميركي عن «ميداليات الحرائق»!
13 يناير 2025 12:46

لوس أنجلوس (أ ف ب)
قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ إن الميداليات الأولمبية التي فقدها أيقونة السباحة الأميركية غاري هال جونيور في حرائق لوس أنجلوس سيتم استبدالها.
واضطر هال إلى إخلاء منزله في باسيفيك باليسايدس الأسبوع الماضي، بعد أن اجتاح حريق هائل المجمع الخلاب المطل على المحيط، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل بسبب الحرائق.
وقال هال جونيور (50 عاماً) إنه فر آخذاً كلبه فقط والأنسولين الذي يستخدمه لعلاج مرض السكري ولوحة لجده وقطعة أثرية دينية، ولم يتمكن من العودة إلى المنزل لأخذ خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وبرونزيتين فاز بها في سباقات السرعة على مدار ثلاث دورات أولمبية في أعوام 1996 و2000 و2004.
قال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: «لقد تعرضت لرشقات من الجمر عندما حاولت الهروب في المرة الأولى، لذلك أمسكت بكلبي وبعض طعام الكلاب، وهذا كل شيء».
وقال باخ في تغريدة على «إكس» إن هال سيحصل على ميداليات طبق الأصل لتعويض تلك التي فقدها في الحريق.
وأضاف: «نحن متضامنون تماماً مع مواطني لوس أنجلوس ومعجبون بشدة بالعمل الدؤوب لرجال الإطفاء وقوات الأمن».
وتابع: «يجب أن ينصب التركيز الكامل حالياً على مكافحة الحرائق وحماية الأشخاص والممتلكات، كما علمنا أن أحد الرياضيين الأولمبيين العظماء، غاري هال جونيور، فقد ميدالياته في الحريق، وستزوده اللجنة الأولمبية الدولية بنسخ طبق الأصل».

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