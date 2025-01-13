40 لاعباً في تجمع «رفعات القوة»



خورفكان (الاتحاد)

استضاف نادي خورفكان للمعاقين، التجمع الثاني لرفعات القوة، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من نخبة الرياضيين في 6 أندية على مستوى الدولة، ويهدف التجمع لتعزيز رياضة رفعات القوة، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة في الأنشطة، وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في إعدادهم للمنافسات المحلية والدولية.

وضمت قائمة الأندية المشاركة، خورفكان للمعاقين، ودبي لأصحاب الهمم، وعجمان لذوي الإعاقة، والعين لأصحاب الهمم، والثقة للمعاقين، وأبوظبي لأصحاب الهمم، وأشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي للتجمع، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية التي تسهم في رفع ثقتهم بأنفسهم، وتحفزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.