الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اتحاد الجولف» ينظم 69 بطولة محلية ودولية في 2025

«اتحاد الجولف» ينظم 69 بطولة محلية ودولية في 2025
13 يناير 2025 15:30


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الجولف، تنظيم 69 بطولة محلية ودولية خلال العام 2025، بواقع 57 بطولة محلية يشارك فيها اللاعبون الهواة، و12 بطولة دولية للمحترفين، والهواة، بالإضافة إلى مشاركة المنتخبات الوطنية في أكثر من 15 بطولة قارية وإقليمية مجدولة، وعدد من البطولات الأخرى التي يتم تلقي الدعوات فيها للمشاركة.
وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، خلال حضوره فعاليات بطولة تيم كاب للجولف، إن الاتحاد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي يعمل وفق خطة استراتيجية واضحة، من أجل نشر اللعبة في الإمارات والتواجد دائماً على منصات التتويج الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبرى للاعبين الصاعدين بدعمهم في جميع مشاركاتهم، وكذلك توفير فرص الاحتكاك لهم مع أصحاب الخبرة من خلال البطولات العالمية التي تقام في الدولة طوال العالم، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الجولف، بما لديها من بنية تحتية مؤهلة ودعم كبير على كافة الأصعدة. وأوضح أن من ضمن خطط الاتحاد خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى الأولمبياد من خلال لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لافتا إلى جهود اتحاد اللعبة لجعل رياضة الجولف في الإمارات الأولى خليجياً، والثانية عربياً، وضمن قائمة أفضل عشرة اتحادات في آسيا.

أخبار ذات صلة
التشيكي كلاين يفوز بـ «الدلة المصغرة» للجولف
«بريطانيا وأيرلندا» يُتوج بلقب «تيم كاب 2025» للجولف في أبوظبي
الجولف
اتحاد الجولف
الجولف في دول مينا
منتخب الجولف
آخر الأخبار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
اليوم 17:54
آثار دمار خلّفه الإعصار "تشيدو" في موزمبيق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
اليوم 20:43
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
اليوم 20:32
نواف سلام، المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
اليوم 20:26
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©