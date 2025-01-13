«اتحاد الجولف» ينظم 69 بطولة محلية ودولية في 2025



أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الجولف، تنظيم 69 بطولة محلية ودولية خلال العام 2025، بواقع 57 بطولة محلية يشارك فيها اللاعبون الهواة، و12 بطولة دولية للمحترفين، والهواة، بالإضافة إلى مشاركة المنتخبات الوطنية في أكثر من 15 بطولة قارية وإقليمية مجدولة، وعدد من البطولات الأخرى التي يتم تلقي الدعوات فيها للمشاركة.

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، خلال حضوره فعاليات بطولة تيم كاب للجولف، إن الاتحاد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي يعمل وفق خطة استراتيجية واضحة، من أجل نشر اللعبة في الإمارات والتواجد دائماً على منصات التتويج الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبرى للاعبين الصاعدين بدعمهم في جميع مشاركاتهم، وكذلك توفير فرص الاحتكاك لهم مع أصحاب الخبرة من خلال البطولات العالمية التي تقام في الدولة طوال العالم، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الجولف، بما لديها من بنية تحتية مؤهلة ودعم كبير على كافة الأصعدة. وأوضح أن من ضمن خطط الاتحاد خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى الأولمبياد من خلال لاعبين قادرين على صناعة الفارق، لافتا إلى جهود اتحاد اللعبة لجعل رياضة الجولف في الإمارات الأولى خليجياً، والثانية عربياً، وضمن قائمة أفضل عشرة اتحادات في آسيا.