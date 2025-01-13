ليفربول بقيادة صلاح يخشى مفاجآت نوتينجهام

لندن (د ب أ)

يخوض ليفربول تحدياً جديداً في حملته نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على نوتينجهام فورست، غداً الثلاثاء، في المرحلة الـ21 للمسابقة، ويرغب ليفربول، الذي يتربع على قمة ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة ولا يزال له مباراة مؤجلة مع إيفرتون، لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد، خلال لقائه مع نوتينجهام، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويأمل رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، الحفاظ على فارق الست نقاط، الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه أرسنال خلال المباراة، التي تجرى على ملعب (سيتي جراوند). ويسعى ليفربول للثأر من خسارته صفر/ 1 أمام نوتينجهام في مباراة الفريقين بجولة الذهاب في البطولة قبل 4 أشهر على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق الأحمر، حيث كانت هذه هي الهزيمة الأولى التي تعرض لها فريق المدرب آرني سلوت في مختلف البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، منذ أن تولى المدير الفني الهولندي قيادة الفريق بنهاية الموسم الماضي خلفا للألماني يورجن كلوب.

كما يطمح ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب تعادله 2/ 2 مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد. لكن مهمة ليفربول لن تكون سهلة أمام نوتينجهام، الذي يطمع في الاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له لمواصلة انتفاضته في البطولة وتحقيق فوزه السابع على التوالي بالمسابقة.

وبعد فوزه في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة على ليستر سيتي وويستهام يونايتد، يتطلع مانشستر سيتي، لمواصلة صحوته عندما يواجه مضيفه برينتفورد، غداً، ويهدف تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة، لوضع حد لسوء الحظ الذي لازمه في الفترة الماضية، خلال لقائه مع ضيفه بورنموث غداً في افتتاح مباريات المرحلة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام مانشستر يونايتد، الذي يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، لتحقيق انتصاره الأول في البطولة منذ شهر، حينما يستضيف، يوم الخميس القادم، ساوثهامبتون (متذيل الترتيب) برصيد 6 نقاط فقط، الذي يمضي سريعاً نحو العودة لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في ظل التواضع الشديدة في نتائجه.