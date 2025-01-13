برشلونة.. «سوبر 5 عقود»

عمرو عبيد (القاهرة)

افتتح برشلونة العام الجديد، 2025، بتتويجه بكأس السوبر الإسبانية، ليرفع رصيده من بطولات السوبر إلى لقبين في العقد الحالي، والطريف أن كليهما أتى على حساب ريال مدريد، بطريقة سهلة إلى حد ما، إذ تُوّج بالكأس الأولى في عام 2023، بالفوز 3-1، ثم «الخُماسية» الأخيرة، وعبر 5 عقود من الزمن، نجح برشلونة في اقتحام قائمة أبطال السوبر دائماً، من دون توقف، رُغم أن البداية كانت محدودة، بعد الاكتفاء بحصد لقب وحيد في حقبة «الثمانينيات» من القرن الماضي، وجاء ذلك في عام 1983 على حساب أتلتيك بلباو، وفاز وقتها «البارسا» 3-1 ذهاباً قبل الخسارة 0-1 في الإياب.

وعبر العقود التالية، وضع برشلونة يده على 4 ألقاب في كل مرة، ليقفز بسرعة نحو القمة التي بلغها وحافظ عليها في العقد الحالي، برصيد 15 لقباً، وبدأت انطلاقته القوية في «تسعينيات» القرن العشرين، بينها «ثُنائية مُتتالية» في 1991 و1992، ثم الفوز بلقبي 1994 و1996، والمُثير أن أتلتيكو مدريد كان وسيلته للفوز بتلك الألقاب، حيث تجاوزه 3 مرات من إجمالي 4، بينما كانت المواجهة قوية وصعبة جداً أمام سرقسطة عام 1994، رغم فوز «البلوجرانا» ذهاباً 2-0، لأن الإياب شهد إثارة بالغة وتقلبات غير عادية، حتى خسر برشلونة 4-5 أمام خصمه العنيد، الذي غاب عن الأضواء وبات يلعب الآن في دوري الدرجة الثانية.

وانتظر برشلونة حتى منتصف العقد الأول في القرن الحالي، مع بداية تكوين الفريق الذهبي، ليفوز بـ4 ألقاب جديدة، بثُنائيتين متتاليتين في 2005 و2006، ثم 2009 و2010، ولم يواجه «البلوجرانا» صعوبات كبيرة في تلك الحقبة، بتغلبه على ريال بيتيس وإسبانيول وأتلتيك بلباو، ثم إشبيلية، بعكس ما وجده في العقد الأخير، إذ لم يكن الفوز بالسوبر سهلاً أبداً في عام 2011، بعد تجاوز عقبة ريال مدريد بصعوبة، بتعادل في الذهاب وفوز قاتل في الإياب.

وفي عام 2013، فاز برشلونة باللقب على حساب أتلتيكو، بفارق الأهداف فقط، حيث تعادلا في «فيسينتي كالديرون» ملعب «الأتليتي» القديم، 1-1، ثم 0-0 في «الكامب نو»، ولا يُستثنى من ذلك سوى نُسخة 2016، التي فاز فيها على إشبيلية، ذهاباً وإياباً بمجموع 5-0، لكن «الفريق الأندلسي» نفسه كان خصماً عنيداً في نهائي 2018، بعدما تقدّم بهدف مُبكر، قبل أن يصنع برشلونة «الريمونتادا» ويفوز 2-1.