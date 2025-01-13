الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو يتصدر قائمة «ضحايا» برشلونة في «السوبر»!

أتلتيكو يتصدر قائمة «ضحايا» برشلونة في «السوبر»!
13 يناير 2025 13:35

عمرو عبيد (القاهرة)
واصل برشلونة تربعه فوق القمة التاريخية الخاصة بأبطال كأس السوبر الإسبانية، حيث رفع «البارسا» رصيده إلى 15 لقباً، عقب فوزه «العريض» بـ «خُماسية» على حساب غريمه التقليدي، ريال مدريد، في نهائي نُسخة 2025، ليبتعد «العملاق الكتالوني» بصدارة القائمة التاريخية بفارق لقبين عن «الريال»، ويُعد برشلونة أكثر الفرق خوضاً للمباريات النهائية في تاريخ السوبر، بإجمالي 27 مشاركة، شهدت نجاحه في التتويج 15 مرة، بنسبة 55.5%.
وبعد سقوطه المُروّع في ليلة «تاريخية» أمام برشلونة، بات ريال مدريد صاحب الترتيب الثاني في قائمة «ضحايا سوبر البارسا»، حيث اقتنص «البلوجرانا» 3 ألقاب مُباشرة من غريمه التاريخي، وتُعد المباراة الأخيرة هي الأكثر قسوة بنتيجة 5-2، بينما كانت مواجهة عام 2011 الأصعب، حيث خطف «الأسطوري» ليونيل ميسي اللقب بهدف قاتل، قبل نهاية مباراة الإياب بدقيقتين فقط، ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 3-2، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2.
ويبقى أتلتيكو مدريد، أكبر ضحية لبرشلونة في تاريخ السوبر، حيث حصد «الكتالوني» 4 ألقاب عبر مرر «الروخي بلانكوس»، بدأها عام 1991، في حين كان آخر تتويج لبرشلونة على حساب «الأتليتي» في نُسخة 2013، وشهدت أغلب مرات فوز «البارسا» باللقب على حساب الفريق المدريدي، ندية واضحة بينهما، باستثناء بطولة 1992، التي تجاوز فيها برشلونة منافسه بالفوز ذهاباً وإياباً، بمجموع 5-2.
ويتساوى إشبيلية مع «الريال»، كونه ثاني أكثر الفرق التي انتزع منها برشلونة كأس السوبر، في 3 مناسبات، كان أسهلها لـ «البارسا» في عام 2016، عندما فاز في المباراتين 2-0 و3-0، ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع بتلك القائمة، حيث حصل برشلونة عبر طريقه على بطولتين، بينما تُوّج مرة واحدة على حساب ريال بيتيس، وكذلك الأمر مع إسبانيول وسرقسطة.

أخبار ذات صلة
تشيزني.. من «المنزل» إلى منصة التتويج!
برشلونة.. «سوبر 5 عقود»
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
السوبر الإسباني
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
13 يناير 2025
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
علوم الدار
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
13 يناير 2025
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
اليوم 00:03
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة
اليوم 01:41
أطفال نازحون يحاولون الحصول على مياه في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©