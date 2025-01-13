أتلتيكو يتصدر قائمة «ضحايا» برشلونة في «السوبر»!

عمرو عبيد (القاهرة)

واصل برشلونة تربعه فوق القمة التاريخية الخاصة بأبطال كأس السوبر الإسبانية، حيث رفع «البارسا» رصيده إلى 15 لقباً، عقب فوزه «العريض» بـ «خُماسية» على حساب غريمه التقليدي، ريال مدريد، في نهائي نُسخة 2025، ليبتعد «العملاق الكتالوني» بصدارة القائمة التاريخية بفارق لقبين عن «الريال»، ويُعد برشلونة أكثر الفرق خوضاً للمباريات النهائية في تاريخ السوبر، بإجمالي 27 مشاركة، شهدت نجاحه في التتويج 15 مرة، بنسبة 55.5%.

وبعد سقوطه المُروّع في ليلة «تاريخية» أمام برشلونة، بات ريال مدريد صاحب الترتيب الثاني في قائمة «ضحايا سوبر البارسا»، حيث اقتنص «البلوجرانا» 3 ألقاب مُباشرة من غريمه التاريخي، وتُعد المباراة الأخيرة هي الأكثر قسوة بنتيجة 5-2، بينما كانت مواجهة عام 2011 الأصعب، حيث خطف «الأسطوري» ليونيل ميسي اللقب بهدف قاتل، قبل نهاية مباراة الإياب بدقيقتين فقط، ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 3-2، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2.

ويبقى أتلتيكو مدريد، أكبر ضحية لبرشلونة في تاريخ السوبر، حيث حصد «الكتالوني» 4 ألقاب عبر مرر «الروخي بلانكوس»، بدأها عام 1991، في حين كان آخر تتويج لبرشلونة على حساب «الأتليتي» في نُسخة 2013، وشهدت أغلب مرات فوز «البارسا» باللقب على حساب الفريق المدريدي، ندية واضحة بينهما، باستثناء بطولة 1992، التي تجاوز فيها برشلونة منافسه بالفوز ذهاباً وإياباً، بمجموع 5-2.

ويتساوى إشبيلية مع «الريال»، كونه ثاني أكثر الفرق التي انتزع منها برشلونة كأس السوبر، في 3 مناسبات، كان أسهلها لـ «البارسا» في عام 2016، عندما فاز في المباراتين 2-0 و3-0، ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع بتلك القائمة، حيث حصل برشلونة عبر طريقه على بطولتين، بينما تُوّج مرة واحدة على حساب ريال بيتيس، وكذلك الأمر مع إسبانيول وسرقسطة.