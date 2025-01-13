ربع نهائي «أبطال أفريقيا».. «العرب أولاً»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

رفع الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، شعار «العرب أولاً»، بتأهل 5 من أصل 8 أندية عربية إلى دور الثمانية، قبل جولة على ختام دور المجموعات، في الوقت الذي تبدو فيه الفرصة مواتية أمام ظهور 7 أندية عربية، حال تأهل الرجاء المغربي، ومولودية الجزائر بنهاية مباريات الجولة السادسة والأخيرة في المجموعات الأسبوع المقبل.

وانضمت بختام الجولة الخامسة لدور المجموعات مساء الأحد، أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الجيش الملكي المغربي، إلى الهلال السوداني «أول المتأهلين» إلى ربع النهائي.

وحقق الترجي التونسي، الفوز في المواجهة الحاسمة أمام مضيفه نادي جوليبا المالي بهدف من دون رد سجله المهاجم، إلياس موكوانا، في الدقيقة 67، ضمن المجموعة الرابعة، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها حجز بيراميدز المصري مكانه في ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المُثير بنتيجة 1-0 على مُضيفه نادي ساجرادا إسبيرانسا، في أنجولا.

وتساوى الترجي التونسي وبيراميدز المصري في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل فريق، ليضمنا التأهل إلى ربع النهائي فيما ستكون مواجهة الجولة الأخيرة فاصلة لتحديد متصدر المجموعة.

وقضى أورلاندو بيراتس على آمال منافسه شباب بلوزداد الجزائري في التأهل لربع النهائي، بالفوز 2-1 لحساب الجولة الخامسة، ضمن المجموعة الثالثة، ليودع شباب بلوزداد للموسم الثاني على التوالي من دور المجموعات، في الوقت الذي ضمن فيه الأهلي المصري «حامل اللقب» التأهل رسمياً، بعد فوزه المُثير بنتيجة 3-1 على نادي ملعب أبيدجان في كوت ديفوار.

وسيطرت نتيجة التعادل 1-1، على مواجهة «الديربي المغربي»، والذي جمع الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ضمن الجولة الخامسة، في المجموعة الثانية، ليحسم الجيش إلى ربع نهائي المنافسة بعدما عزز صدارته ،ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، فيما بقى الرجاء البيضاوي ثالثاً برصيد 5 نقاط، خلف ماميلودي صم داونز الجنوب أفريقي، وله 8 نقاط.

في المقابل، خسر الهلال السوداني للمرة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني 0-1، ضمن المجموعة الأولى، والتي يتصدرها «الأزرق» برصيد 10 نقاط، مقابل 8 لمولودية الجزائر «الوصيف»، و7 ليانج أفريكانز الثالث، ومازيمبي الكونجولي في المركز الأخير، وله نقطتان.