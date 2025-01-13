البولو يدخل «المرحلة الفضية» بـ «20 هانديكاب»



دبي (الاتحاد)

أكد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن عشاق البولو ينتظرون بشغف انطلاقة بطولة كأس دبي الفضية 2025 التي اكتسبت سمعة ومكانة دولة كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة للإعلان عن التفاصيل الكاملة وأسماء وألوان الفرق الخمسة المشاركة، إلى جانب إجراء قرعة المباريات التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، وتقام بالتعاون وبدعم مجلس دبي الرياضي واتحاد البولو.

حضر المؤتمر الصحفي سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، وسنتياجو توريجيتار، مدير البطولة، المدير الفني لاتحاد البولو، إلى جانب الإعلاميين وممثلي الفرق المشاركة، واستهل المؤتمر بكلمة محمد خلف الحبتور، موضحاً أن النسخة الخامسة عشرة من البطولة تحظى بمشاركة خمسة فرق هي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، و«ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، وبهانديكاب 20 جول، وهو ما يترجم المستوى العالي الذي وصلت إليه اللعبة وقدرتها على جذب كوكبة من أبرز لاعبي العالم، كما أن البطولة تشهد مشاركة عدة أجيال متعاقبة جيلاً من بعد جيل، فأنا أشارك ثم أبنائي وأحفادي.

وقال سعيد حارب: إن دبي تستضيف نحو 450 حدثاً رياضياً مختلفاً وبينها رياضات تشكل علامات فارقة، بينها البولو، ونحن في مجلس دبي ندعم هذه الرياضة فنياً لأنها تضم أبرز نجوم العالم، وتتسم بدقة وروعة التنظيم، وقد لمسنا هذا عن قرب، وأثلج صدورنا أمام ضيوف الإمارات، خاصة أن اتحاد البولو مقبل على استضافت أحداث عالمية.

أما سنتياجو توريجيتار مدير البطولة، فقد تناول بالشرح قواعد ونظم البطولة وأجرى مراسم القرعة التي تتضمن 12 مباراة، حيث من المقرر أن يشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، تقام الأولى في الثانية من بعد ظهر يوم غد الأربعاء وتجمع بين الحبتور وبنجاش، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي الإمارات وذئاب دبي.