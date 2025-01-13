الفجيرة يتصدر «تحدي أبطال الإمارات» للمصارعة



أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد المصارعة أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد تحت عنوان «تحدي أبطال الإمارات» لفئات الناشئين والشباب، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار رياضة المصارعة بين الأجيال الشابة، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة التي تمثل مستقبل هذه الرياضة في الدولة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت بمشاركة عدد كبير من الأندية من مختلف أنحاء الدولة، تنافساً رياضياً قوياً ومستويات مميزة أظهرت التزام اللاعبين بالروح الرياضية والانضباط، وجاءت نتائج المنافسات لتؤكد ارتفاع مستوى رياضة المصارعة، وحقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول بحصيلة إجمالية بلغت 10 ميداليات موزعة بين 3 ميداليات ذهبية، 4 فضية، و3 برونزية، بينما حل نادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات، منها 2 ذهبية و2 برونزية، وجاء نادي الأنصار في المركز الثالث برصيد 3 ميداليات، بواقع 2 ذهبية وفضية.

تعد هذه البطولة جزءاً من استراتيجية شاملة ينفذها اتحاد المصارعة بهدف تطوير اللعبة، حيث تركز على الاهتمام بالفئات العمرية الناشئة، وتوفير بيئة تنافسية تساهم في صقل مهارات اللاعبين، وتعزيز قدراتهم البدنية والفنية، وتشكل هذه الفئات العمرية ركيزة أساسية لبناء جيل رياضي قادر على تحقيق الإنجازات في البطولات الإقليمية والعالمية.