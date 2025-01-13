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الرياضة

الجزيرة يحقق أول انتصار في دوري السلة

الجزيرة يحقق أول انتصار في دوري السلة
13 يناير 2025 17:00

 
علي معالي (أبوظبي)
حقق فريق الجزيرة أول انتصار له هذا الموسم بدوري رجال السلة، عندما تجاوز الظفرة بنتيجة 75-59، بالأرباع 16-13 و22-24 و17-15 و20-7، في مباراة قدم خلالها «فخر أبوظبي» مستوى متميزاً، ونجح في تحقيق العديد من الرميات الثلاثية التي وصلت إلى 11 مرة، وهو مؤشر يؤكد براعة الجزراوي.
وكان الجزيرة قد غاب عن دوري الرجال 3 مواسم، وعاد هذا الموسم فقط معتمداً على أبناء النادي من المراحل السنية، ولا يوجد بقائمة الفريق، بحسب تصريحات محمد القدسي مدرب الفريق، أي لاعب أجنبي، وهو ما يؤكد أن أبناء النادي هم القوام الأساسي للفريق.
وقال محمد القدسي: «جميع عناصر الفريق قدموا مباراة جيدة، دفاعياً وهجومياً، وكان التفوق واضحاً في الربع الأخير بالتفوق خلاله 20-7، وقامت العناصر التي شاركت في المباراة بتنفيذ الخطة المطلوبة من البداية للنهاية».
وتابع: «الانتصار رفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المركز الأخير بترتيب دوري الرجال، وهناك 6 لاعبين من فريق الشباب يشاركون مع الرجال، ومتوسط أعمار اللاعبين 20 عاماً، وهو انتصار معنوي مهم للغاية في مشوارنا بالمسابقة».
أدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب، والدولي محمد ريان، وعلي الشتوي، وراقبها الدولي محمود رشاد.

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