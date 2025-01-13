جشك: «ريمونتادا النمور» حافز النصر أمام قطر في «السوبر»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عبر أحمد جشك لاعب النصر، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع «العميد»، في المواجهة أمام ضيفه كلباء، التي انتهت بالفوز 3-2، ضمن «الجولة 12» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تعد الأولى لجشك الغائب عن ثلاث مواجهات على التوالي لـ «الأزرق» أمام منافسه شباب الأهلي بسبب «بند الإعارة».

وغاب جشك «30 عاماً»، عن مباريات «العميد» في «الديربي القديم» أمام «الفرسان»، 0-2 و5-5 في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، و0-2 في «الجولة 11» لدوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يعود ويلعب بديلاً في المواجهة أمام «النمور» في «الجولة 12» للدوري، والتي حول فيها «الأزرق» تأخره بنتيجة 0-2 إلى فوز مثير 3-2.

وقال جشك في تصريحات لـ«الاتحاد»: «سعيد للعود بعد غيابي لنحو شهر بسبب بند الإعارة في المواجهات الماضية أمام شباب الأهلي، قبل أن أحظى بفرصة المشاركة في الشوط الثاني لمباراة اتحاد كلباء، والتي تساعدني قطعاً في استعادة رتم المباريات»، مشيداً بدور الجهاز الفني في تجهيز كل لاعبي «الأزرق» بالشكل المطلوب.

وأضاف: «العودة بعد التأخر بهدفين، وتحقيق الفوز بثلاثية، نتيجة إيجابية تعزز مع معنويات الفريق، واللاعبين، وحتى الجماهير قبل المباراة المرتقبة مساء الجمعة المقبل، أمام قطر القطري في على لقب كأس السوبر الإماراتي القطري».

وتابع: «علينا التركيز بصورة أكبر في مباراتنا المقبلة، والسعي لتحقيق الفوز، وحصد اللقب بهدف إسعاد الجماهير التي تحضر دائماً على مؤازرة اللاعبين في كل المباريات»، ويحتل «العميد» المركز الرابع في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 22 نقطة من 12 مباراة، فاز في 7، وتعادل في مباراة، مقابل الخسارة في 4.

ويتأهب «الأزرق»، وصيف كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، لمواجهة ضيفه قطر القطري «وصيف كأس أمير قطر»، في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات النسخة الثانية لبطولة السوبر الإماراتي القطري، والتي تنطلق الخميس بلقاء شباب الأهلي أمام مضيفه الريان القطري على لقب «درع التحدي» في استاد أحمد بن علي بالدوحة، فيما يواجه الوصل مضيفه السد مساء السبت المقبل على استاد جاسم بن حمد، وتختتم مواجهات السوبر بلقاء الوحدة، وضيفه الوكرة القطري الأحد المقبل في استاد آل نهيان على لقب «كأس التحدي».

من جهته، خسر قطر القطري المنافس المرتقب للنصر في «السوبر»، مباراته أمام الدحيل 1-4، ضمن «الجولة 12» للدوري القطري «دوري نجوم أريدً»، ويحتل القطراوي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقاً، برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في 3 مقابل الخسارة في 8، والتعادل في واحدة.

أرقام

1- للمرة الأولى يواجه النصر قطر القطري رسمياً

5 أندية قطرية واجهها «العميد»، (العربي، الدحيل، الغرافة، الخور، الجيش)

9 مباريات لعبها «العميد» أمام الأندية القطرية:

4 انتصارات

1 تعادل وحيد

4 هزائم

18هدفاً مسجلاً

15هدفاً مُستقبِلاً