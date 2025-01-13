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الرياضة

دبي تستضيف «دولية» الملاكمة العربية 30 أبريل

دبي تستضيف «دولية» الملاكمة العربية 30 أبريل
13 يناير 2025 18:00

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم البطولة الدولية للملاكمة العربية، 30 أبريل المقبل في قاعة كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها نخبة من الملاكمين من 14 دولة من مختلف قارات العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله علي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وهادي السديري، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، وحسين حمو، مدير شركة ميدل إيست المنظمة للحدث.
وقال علي عمر: «يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة العربية في تنظيم هذا الحدث، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من مختلف المؤسسات والاتحادات المحلية والدولية، ويسرنا الإعلان عن هذه البطولة التي تستضيفها دبي لأول مرة، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم واستضافة العديد من البطولات الدولية المتنوعة في مختلف الرياضات والبحث عما هو جديد في كل رياضة، حيث ينظم المجلس أكثر من 450 فعالية رياضية متنوعة طوال العام، ونحن على يقين أننا سنكون على موعد مع بطولة استثنائية تدعم البيئة والاستدامة، كما أنها ستشهد أرقاماً قياسياً تسجل في موسوعة غينيس، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الحدث الكبير».
وقال هادي السديري: «أشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم المستمر للاتحاد الدولي للملاكمة العربية، كما نشكر الشركة المنظمة ميس ميدل إيست والشركة الراعية إن بي نورث، برنامج البطولة يتضمن على 16 نزالاً بين الرجال والنساء، وفي مقدمتهم أبطال العالم في الملاكمة ديجاني فيونت، وماثيو دالمان، وهاريس بيبر، ونيكولا تودوروفيك، وغيرهم من الملاكمين من 14 دولة من مختلف قارات العالم وهي: فرنسا، البرازيل، إيطاليا، صربيا، البوسنة، أرمينيا، تونس، ألمانيا، بيلاروسيا، النرويج، الجزائر، بلجيكا، هولندا، وإسبانيا، ويتنافس الملاكمون ضمن 8 أوزان مختلفة للرجال والسيدات، حيث يتنافس الرجال في أوزان 60، و66، و72، و76، و82، و85 كجم، فيما تتنافس النساء في وزني 60، و63 كجم».

 

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