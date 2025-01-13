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الرياضة

الفيفا: السودان ضمن أفضل منتخبات أفريقيا في 2024

الفيفا: السودان ضمن أفضل منتخبات أفريقيا في 2024
13 يناير 2025 17:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
سلط تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأضواء على القفزات الملحوظة لمنتخب السودان في التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال لعام 2024، حيث وضع التقرير منتخب «صقور الجديان»، ضمن أفضل 5 منتخبات حققت أكبر تقدم في «تصنيف الفيفا» للعام المنصرم، وشملت إلى جانب السودان، جزر القمر، أنجولا، موزمبيق، وتنزانيا.
ودعمت النتائج الإيجابية لمنتخب السودان، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتألق اللافت في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، القفزة الكبيرة على صعيد «التصنيف العالمي»، ليرتقي من المركز 128 بنهاية عام 2023، إلى المركز 113 بنهاية 2024.
وذكر تقرير «الفيفا»، «أن منتخب السودان وبعد سنوات من الغياب عن الساحة القارية، نجح في كسر حلقة التراجع والعودة إلى الواجهة».
وأضاف التقرير: «مع انطلاق التصفيات العالمية، بدأت ملامح التغيير تلوح في الأفق، تعادل منتخب السودان مع توجو في الجولة الافتتاحية، ثم قلب الموازين بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، ليستقر في صدارة المجموعة. هذا الإنجاز، الذي فاجأ الجميع، لم يكن مجرد نتائج إيجابية، بل شرارة أمل أعادت حلم التأهل التاريخي لكأس العالم إلى الواجهة».
وتابع التقرير: «على صعيد موازٍ، تمكن السودان من جمع ثماني نقاط في تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد مرور ست جولات، ليحتل المركز الثاني خلف أنجولا المتصدرة»، وكان «صقور الجديان» قد نجحوا في حصد بطاقة التأهل للمرة العاشرة، والعودة إلى كأس الأمم للمرة الأولى منذ بطولة 2021.

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