إقبال كبير على المشاركة في سباق زايد الخيري بولاية فلوريدا

ميامي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، وجود إقبال كبير من مختلف الفئات المجتمعية للمشاركة في النسخة الـ 17 في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، السبت المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا مع بدء العد التنازلي للحدث عن رفع درجة الاستعداد لاتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتنظيم النسخة الجديدة للسباق بولاية فلوريدا، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، والشركاء في الإمارات وأميركا، والتي ستوجه عائداتها لصالح المؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا.

وتوجه محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، بالشكر والتقدير إلى سفارة لدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، على التعاون الكبير، وتوجيه كافة الجهود لدعم إقامة السباق في ولاية فلوريدا، وتوفير جميع المتطلبات الداعمة لنجاحه، والتنسيق مع كافة الجهات الأميركية لتوفير التسهيلات التي تسهم في تحقيق الغايات الإنسانية للسباق.

وأثنى على جهود الشركاء في التعاون المثمر، والاضطلاع بمسؤولياتهم، وحشد طاقاتهم والعمل مع اللجنة العليا المنظمة على كافة الأصعدة للتنظيم المثالي للحدث.

وأوضح أن السباق يرسخ مكانته عاماً بعد عام في إبراز مكانة الإمارات العالمية في مجال الخير والمبادرات الإنسانية، بفضل الجهود المخلصة والمحورية التي تبذلها الإمارات وقيادتها الرشيدة في رعاية الأعمال الإنسانية، وتبني المبادرات النوعية التي تسهم في نشر الوعي بأهمية المشاركة في دعم البرامج الخيرية حول العالم، لترتقي بمكانتها المرموقة على خريطة العمل الإنساني والخيري.

وأعرب الكعبي عن ثقته في نجاح الحدث، بفضل الجهود الجارية الآن من كافة القطاعات، والتفاعل الواسع من المجتمع الأميركي والجاليات المقيمة مع فكرة السباق، وأهدافه ودوره وإرثه الكبير المستلهم من رؤية دولة الإمارات في دعم المبادرات الإنسانية، موضحاً أن كافة اللجان تعمل على توفير كافة المتطلبات الخاصة بالسباق وترتيباته المختلفة.