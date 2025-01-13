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الرياضة

نادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات للكاراتيه

نادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات للكاراتيه
13 يناير 2025 18:30

 
الشارقة (وام)

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توج نادي الشارقة الرياضي بكأس الإمارات للكاراتيه لفئتي الأشبال والناشئين في البطولة المخصصة لمنافسات  الكوميتيه التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة بمشاركة أكثر من 260 لاعباً ولاعبة من 18 نادياً من الدولة.
وتصدر أبطال النادي منافسات فئة الأشبال بعد أن نجحوا في حصد أكبر عدد من الميداليات وحصلوا على 33 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية.
وفي فئة الناشئين توج لاعبو النادي بالمركز الأول برصيد 16 ميدالية ملونة، منها 3 ميداليات لذهبية و6 فضيات و7 ميداليات برونزية ليجني أكبر حصيلة من الميداليات بلغت 49 ميدالية.
وقدم المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية التهنئة للفريق على الأداء القوي والمتميز والذي كفل لهم التتويج بكأسين في بطولة تعتبر من أقوى بطولات الموسم، مشيراً إلى أن فريق الكاراتيه واصل تميزه في السنوات الماضية وحقق عدداً من الإنجازات المحلية ولاعبيه يعتبرون عناصر أساسية في منتخبات الدولة، مؤكداً أن النادي يعمل وفق استراتيجية الاستدامة وتواصل الأجيال خاصة أنه يعتبر منبعاً للاعبين المتميزين والذين رفعوا علم الدولة في المنافسات الخارجية على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى أن أبطال الكاراتيه بالنادي تنتظرهم جولة قادمة في منافسات الكوميتيه والتي ستشارك فيها فئات الرجال والشباب وتحت 21 ويستهدفون المركز الأول لتأكيد تفوقهم وإثبات جدارتهم.

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