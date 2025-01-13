سباق «النخبة» للدراجات في دبي 19 يناير

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمهما المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، مسار «سباق ديوان سمو حاكم دبي» لفئة النخبة الرجال، الذي يقام يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري ضمن فعاليات النسخة التاسعة للحدث الذي يعتبر الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وتم في الاجتماع اعتماد مسافة سباق ديوان سمو حاكم دبي، إذ يمتد لمسافة 193 كلم، بحيث تكون الانطلاقة من عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي، على أن يكون الختام في منطقة محمية المرموم الطبيعية.

وستكون المشاركة متاحة للدراجين النخبة من داخل الدولة، إلى جانب مشاركة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، أن اللجنة المنظمة العليا اختارت إقامة السباق لينطلق من عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وامتناناً وعرفاناً بدور القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه في تعزيز المكتسبات الوطنية وبناء إمارة حديثة وسعيدة، وتقديراً لهذا الصرح الوطني المهم، الذي كان شاهداً على العديد من مراحل تطور ونهضة دبي على مدار الزمن، حيث ترى اللجنة المنظمة أهمية إضافية الرموز التاريخية المعمارية ذات الارتباط بإرث وتفرد دبي وتطورها في كل من سباقات بطولة السلم.

وعبر الفلاسي، عن تطلعه أن يكون السباق المقبل المخصص للنخبة الرجال، على مستويات القوة الفنية نفسها التي شهدها في السنوات الماضية، وأن اللجنة المنظمة العليا وضعت الإمكانيات كافة لمواصلة حصد النجاحات التي حققتها الدورة التاسعة التي انطلقت مع إقامة سباق الهواة الإماراتيين «سباق سيف الشرف»، والذي لمسنا فيه حجم التطور في المستويات والتحضيرات الكبيرة التي يقوم بها المشاركون بهدف الصعود على منصة التتويج في هذه البطولة التي نفتخر بأنها أصبحت مقصداً لجميع الدراجين في دولة الإمارات والمنطقة.