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الرياضة

أبوظبي للرياضات المائية ينظم «سويم فور لايف» للبراعم والناشئين

أبوظبي للرياضات المائية ينظم «سويم فور لايف» للبراعم والناشئين
13 يناير 2025 19:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، عن تنظيم بطولة «سويم فور لايف» المخصصة للبراعم والناشئين من أعمار 9 إلى 12 عاماً من الجنسين، السبت المقبل، في مسبح مدينة محمد بن زايد، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 230 سباحاً وسباحة يمثلون 13 نادياً وأكاديمية خاصة، يتنافسون في حوالي 800 سباق فردي. 
سيتم توزيع 450 ميدالية ملونة على الفائزين، مما يجعلها واحدة من أبرز بطولات السباحة لفئة البراعم والناشئين في الدولة.
وقال حميد الهوتي: «تستهدف البطولة السباحين الناشئين من الفئات العمرية 9 إلى 12 سنة، حيث يتنافس المشاركون على لقب أفضل سباح وسباحة في كل مرحلة عمرية، وسيتم تتويج السباحين الفائزين بأكبر عدد من النقاط، بالإضافة إلى تتويج الفرق الفائزة بكأس أفضل فريق في كل مرحلة عمرية».
وتصنف هذه البطولة ضمن المستوى E، مما يجعلها مخصصة للسباحين الجدد في المنافسات أو الذين يتمتعون بخبرة سباق محدودة، وتهدف البطولة إلى توفير بيئة ممتعة وداعمة لتعريف السباحين الصغار بعالم السباقات التنافسية، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وشغفهم بالرياضة.
وأضاف: «ستُقام البطولة في مسبح قصير (25 م)، حيث يسعى نادي أبوظبي للرياضات المائية من خلال هذا الحدث إلى تشجيع الجيل الجديد على الانخراط في رياضة السباحة، وتعزيز ثقافة التنافس الرياضي بروح رياضية عالية».
وختم الهوتي قائلاً: «يدعو نادي أبوظبي للرياضات المائية جميع الأسر والمشجعين للحضور ودعم هؤلاء الأبطال الصغار، وتقديم تجربة رياضية مثيرة تحت شعار الروح الرياضية والتنافس الشريف».

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