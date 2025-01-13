اتحاد الجوجيتسو يعلن عن أضخم أجندة بطولات لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن أجندة بطولاته للموسم الجديد 2025، التي تتضمن تنظيم واستضافة 36 بطولة للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى رأسها النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، بالإضافة إلى بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وذلك بزيادة قدرها 70% مقارنة بعدد بطولات الموسم الماضي.

وتزخر أجندة رياضة الجوجيتسو لعام 2025 بالمحطات المحلية المرتقبة التي تهدف إلى دعم الرياضة، وتعزيز حضورها بين مختلف شرائح المجتمع، وتسليط الضوء على المواهب الجديدة، والمساهمة في بناء جيل متميز من الأبطال. وتشمل الأجندة تنظيم بطولات محلية بارزة مثل بطولات كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو، والنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئتي «البدلة» و«بدون البدلة».

وفي إطار حرص الاتحاد على دعم الفئات السنية واكتشاف المواهب وصقل الأبطال، يشهد الموسم الجديد 8 جولات من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، 5 منها مخصصة لفئة منافسات البدلة و3 لمنافسات فئة بدون البدلة، والتي ستقام خلال أشهر يناير، وفبراير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، وأكتوبر، استكمالاً للنجاح غير المسبوق للنسخة الأولى.

أما على صعيد المنافسات المحلية الأبرز، فيقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو هذا العام في شهر مارس، بينما ينطلق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في أغسطس، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو في مارس، وهي البطولات المحلية الكبرى التي تقتصر المشاركة فيها على الأندية والأكاديميات المحلية، والتي أرست قواعد تألق أبناء وبنات الإمارات في ساحات الجوجيتسو العالمية.

وتشهد أجندة الموسم الجديد تنظيم عدد من البطولات الرمضانية المميزة، وعلى رأسها منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة زايد للجوجيتسو، التي تجمع تحت مظلتها عدداً من الرياضات المتنوعة، ما يجعلها إضافة استثنائية لدعم تطور الرياضة وترسيخ قيمها النبيلة. كما تتضمن الأجندة بطولة ند الشبا الرياضية في مارس المقبل، إلى جانب منافسات الجوجيتسو في إطار بطولة رمضان بمدينة العين، في خطوة تعكس التزام الاتحاد بتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وتعزيز حضور الجوجيتسو ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الشهر الفضيل.



بطولات رابطة أبوظبي

وتحظى بطولات رابطة أبوظبي بأهمية كبيرة لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، حيث يشارك اللاعبون لجمع النقاط، والارتقاء بالتصنيف المعتمد لدى الرابطة، ومن أبرز هذه البطولات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو- دبي، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (أبوظبي)، والبطولة المحلية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الجولة 2 بشهر يونيو، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (أبوظبي)، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الفجيرة) في أغسطس، والبطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (آسيا)، في سبتمبر، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (العين) والبطولة المحلية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الجولة 3 بشهر أكتوبر.

وكشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP عن مجموعة من البطولات الجديدة ضمن أجندتها لعام 2025، بما يعكس التزامها بتوسيع نطاق رياضة الجوجيتسو وتعزيز التنافسية على المستويات، المحلية والإقليمية والدولية. وتشمل البطولات الجديدة، البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الساحل الشرقي) في أبريل، وجولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتيسو للجرابلينج – دبي في يوليو، والبطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الشمالية) في أغسطس، والبطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الخليج العربي) في ديسمبر.

وتوفر هذه البطولات الجديدة منصة مميزة لاكتشاف المواهب وصقلها، كما تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للعبة، من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين التميز التنظيمي وأرقى مستويات الأداء الرياضي.



جراند سلام

تستقطب جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مبادلة أرينا في شهر مايو المقبل نخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين، وعدداً من أبرز المصنفين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وتقام جولات البطولة في مختلف مدن العالم، وتُشكّل فرصة فريدة للتنافس بين أبطال القارات المختلفة، وتتميّز البطولة بمستواها الفني العالي وتنظيمها العالمي، ما يجعلها حدثاً رياضياً مرتقباً، وبالغ الأهمية من قبل اللاعبين والجماهير على حد سواء.



تحديات ADXC

تُعَدُّ بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الرياضات القتالية، حيث تجمع نخبة الرياضيين في رياضات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للتنافس في أجواء فريدة واستثنائية. وتشمل أجندة البطولة لعام 2025 سلسلة من التصفيات والفعاليات الرئيسة التي تبدأ بتصفيات ADXC في فبراير ومايو ونوفمبر، والتي تهدف إلى اختيار نخبة الرياضيين للمشاركة في المنافسات النهائية. ويبلغ الحماس ذروته مع إقامة بطولة ADXC أبوظبي في أكتوبر، تليها بطولة ADXC العين في ديسمبر، التي تشهد تنافساً حماسياً بين أفضل اللاعبين على الألقاب والجوائز.

وتُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة الحدث الأبرز على الإطلاق ضمن أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، حيث تجمع نخبة أبطال اللعبة من مختلف القارات في مواجهة استثنائية تحتضنها العاصمة أبوظبي. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 10,000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، في تأكيد على مكانتها كأهم منصة تنافسية على الساحة الدولية.

وتُكمل نسخة هذا العام مسيرة النجاح والتألق التي حققتها النسخ السابقة، مُرسخةً مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو. ومن المقرر أن تُقام النسخة السابعة عشرة من البطولة في نوفمبر المقبل، لتكون ذروة الموسم وأهم لحظاته التنافسية.

الفنون القتالية المختلطة

وتواصل أبوظبي ريادتها العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى من خلال تنظيمها النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الرابع على التوالي. وتُعد هذه البطولة إحدى أبرز المحافل الدولية التي تسلط الضوء على المواهب الصاعدة في رياضات الفنون القتالية المختلطة، حيث تستقطب مشاركين من مختلف أنحاء العالم للتنافس في أجواء مليئة بالتشويق والحماس.

كما تتضمن أجندة الاتحاد سلسلة بطولات الفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تقام منافساتها في يناير وفبراير وأبريل ومايو، وديسمبر، بمشاركة أبرز النجوم والأبطال على الساحة المحلية.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «تجسد أجندة الموسم الجديد رؤية الاتحاد الطموحة لترسيخ ريادة الدولة في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على المستويات كافة. وقد حققت الدولة إنجازات تاريخية، خلال الأعوام الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة والاستراتيجية المدروسة لتطوير الرياضة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال».

وأضاف: «يتميز الموسم الجديد بتنوع كبير في البطولات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، ما يعزز من فرص الاحتكاك القوي والتطور المستدام، وجرى التخطيط لأجندة الموسم، وما تتضمنه من فعاليات وبطولات وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الإطار، لضمان استكمال مسيرة الإنجازات، واستقطاب أفضل المواهب العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة».