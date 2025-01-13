ديوكوفيتش يشيد بموراي



ملبورن (د ب أ)

أثنى الصربي نوفاك ديوكوفيتش على البريطاني أندي موراي بسبب نصيحته في وسط المباراة، وذلك بعدما نجحت شراكتهما التدريبية في تحقيق اللاعب الصربي انتصاره الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد أن جذب الكثير من الاهتمام في الحصص التدريبية في ملبورن بارك، كانت الأنظار موجهة صوب موراي في مقعده الجديد بكرسي المدرب بملعب رود لافر، حيث كان يلعب ديوكوفيتش، الفائز عشر مرات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أمام الأميركي الشاب نشيش باسافاريدي.

وإذا أراد ديوكوفيتش أن تتاح له فرصة التتويج باللقب الـ 11 في بطولة أستراليا، فبالتأكيد سيكون عليه أن يلعب بشكل أفضل عما ظهر به في هذه المباراة، التي تمكن في نهايتها من الفوز على باسافاريدي 4/ 6 و6/ 3 و6/ 4 و6/ 2.

وفي حديثه بعد المباراة، قال ديوكوفيتش عن موراي: «بالطبع سعيد بوجوده في جانبي. يجب أن أقول إنها كانت تجربة غريبة قليلاً أن يكون بجانبي في مقصورتي على جانب الملعب». وأضاف: «أعطاني بعض النصائح الرائعة في منتصف المباراة. يقوم بعمل جيد للغاية. إنها تجربة ممتعة وآمل ألا نتوقف هنا».