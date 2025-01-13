فرهاد مجيدي مدرباً للبطائح

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي البطائح، تعيين الإيراني فرهاد مجيدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكرواتي جوران توميتش، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن توميتش أقيل مؤخراً بعد تراجع مستوى وترتيب الفريق بجدول الترتيب بدوري أدنوك للمحترفين.

وكان محمد الرئيسي، مدرب فريق تحت 23 عاماً، تولى المهمة مؤقتا في المباراة الأخيرة (الجولة 12) التي انتهت بفوز البطائح 1 - صفر على حساب العروبة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ومما يجدر ذكره أنه تمت إقالة المدرب الإيراني من فريق كلباء للنتائج السلبية.