الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرهاد مجيدي مدرباً للبطائح

فرهاد مجيدي مدرباً للبطائح
13 يناير 2025 18:28

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي البطائح، تعيين الإيراني فرهاد مجيدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكرواتي جوران توميتش، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن توميتش أقيل مؤخراً بعد تراجع مستوى وترتيب الفريق بجدول الترتيب بدوري أدنوك للمحترفين.

أخبار ذات صلة
جشك: «ريمونتادا النمور» حافز النصر أمام قطر في «السوبر»
الإصابة تُبعد هنريكي عن خورفكان شهرين

وكان محمد الرئيسي، مدرب فريق تحت 23 عاماً، تولى المهمة مؤقتا في المباراة الأخيرة (الجولة 12) التي انتهت بفوز البطائح 1 - صفر على حساب العروبة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ومما يجدر ذكره أنه تمت إقالة المدرب الإيراني من فريق كلباء للنتائج السلبية.

نادي البطائح
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
فرهاد مجيدي
آخر الأخبار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
اليوم 17:54
آثار دمار خلّفه الإعصار "تشيدو" في موزمبيق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
اليوم 20:43
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
اليوم 20:32
نواف سلام، المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
اليوم 20:26
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©