أبطال الإمارات يحصدون 17 ميدالية في «دولية» زغرب للجوجيتسو



زغرب (وام)



حقق أبطال الإمارات للجوجيتسو 17 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات، و9 فضيات، وبرونزية واحدة في بطولة زغرب الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي اختتمت، أمس، بمشاركة 239 لاعباً ولاعبة من 20 دولة يمثلون 40 أكاديمية رياضية.

وشهدت البطولة مشاركة 20 لاعباً إماراتياً قدموا مستويات متطورة، وتوجت بحصيلة كبيرة من الميداليات الذهبية والفضية في الفئات المختلفة.

وتعد بطولة زغرب محطة دولية بارزة ضمن أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وشهدت منافسات قوية بين نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، كما يعد الإنجاز الإماراتي في هذه البطولة تتويجاً للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة، وحرص الاتحاد على توفير الإمكانات كافة لتمكين اللاعبين من المنافسة في البطولات العالمية.

ونجحت شمسة الكتبي في حصد ذهبيتين في فئة المحترفين للحزام البنفسجي وزن 62 كجم، في منافسات البدلة وبدون بدلة، كما تمكنت أسماء الصبيحي من الفوز بفضيتين في فئة المحترفين بالحزام البنفسجي وزن 62 كجم، في منافسات البدلة وبدون بدلة.

وأضاف سعيد المزروعي فضيتين في فئة المحترفين وزن 69 كجم بالحزام الأسود، ووزن 77 كجم في منافسات البدلة وبدون بدلة، وحصدت سناء الكعبي ذهبية فئة الهواة بدون بدلة في وزن 49 كجم، وفاز عبيد الكعبي بذهبية فئة الأساتذة بحزام أسود وزن 77 كجم بدون بدلة، بالإضافة إلى برونزية في منافسات البدلة.

ونجح عبدالله الهاشمي في الفوز بذهبية البدلة بحزام بنفسجي وزن 77 كجم، وفضية بدون بدلة، كما تمكن محمد الدرمكي من الفوز بذهبيتين في فئة المحترفين لوزن 69 كجم، في البدلة وبدون بدلة للحزام البنفسج، وفاز سعيد البلوشي بفضيتين في فئة الهواة وزن 120 كجم، وأيمن المسماري بفضية فئة الأساتذة للحزام الأزرق وزن 85 كجم، وجاسم الدرمكي بفضية فئة الأساتذة وزن 77 كجم.