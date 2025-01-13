الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبطال الإمارات يحصدون 17 ميدالية في «دولية» زغرب للجوجيتسو

أبطال الإمارات يحصدون 17 ميدالية في «دولية» زغرب للجوجيتسو
13 يناير 2025 19:21

 
زغرب (وام)

أخبار ذات صلة
اتحاد الجوجيتسو يعلن عن أضخم أجندة بطولات لعام 2025
آلية جديدة لتسجيل المدربين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو


حقق أبطال الإمارات للجوجيتسو 17 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات، و9 فضيات، وبرونزية واحدة في بطولة زغرب الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي اختتمت، أمس، بمشاركة 239 لاعباً ولاعبة من 20 دولة يمثلون 40 أكاديمية رياضية.
وشهدت البطولة مشاركة 20 لاعباً إماراتياً قدموا مستويات متطورة، وتوجت بحصيلة كبيرة من الميداليات الذهبية والفضية في الفئات المختلفة.
وتعد بطولة زغرب محطة دولية بارزة ضمن أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وشهدت منافسات قوية بين نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، كما يعد الإنجاز الإماراتي في هذه البطولة تتويجاً للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة، وحرص الاتحاد على توفير الإمكانات كافة لتمكين اللاعبين من المنافسة في البطولات العالمية.
ونجحت شمسة الكتبي في حصد ذهبيتين في فئة المحترفين للحزام البنفسجي وزن 62 كجم، في منافسات البدلة وبدون بدلة، كما تمكنت أسماء الصبيحي من الفوز بفضيتين في فئة المحترفين بالحزام البنفسجي وزن 62 كجم، في منافسات البدلة وبدون بدلة.
وأضاف سعيد المزروعي فضيتين في فئة المحترفين وزن 69 كجم بالحزام الأسود، ووزن 77 كجم في منافسات البدلة وبدون بدلة، وحصدت سناء الكعبي ذهبية فئة الهواة بدون بدلة في وزن 49 كجم، وفاز عبيد الكعبي بذهبية فئة الأساتذة بحزام أسود وزن 77 كجم بدون بدلة، بالإضافة إلى برونزية في منافسات البدلة.
ونجح عبدالله الهاشمي في الفوز بذهبية البدلة بحزام بنفسجي وزن 77 كجم، وفضية بدون بدلة، كما تمكن محمد الدرمكي من الفوز بذهبيتين في فئة المحترفين لوزن 69 كجم، في البدلة وبدون بدلة للحزام البنفسج، وفاز سعيد البلوشي بفضيتين في فئة الهواة وزن 120 كجم، وأيمن المسماري بفضية فئة الأساتذة للحزام الأزرق وزن 85 كجم، وجاسم الدرمكي بفضية فئة الأساتذة وزن 77 كجم.

الجوجيتسو
منتخب الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
آخر الأخبار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
اليوم 17:54
آثار دمار خلّفه الإعصار "تشيدو" في موزمبيق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
اليوم 20:43
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
اليوم 20:32
نواف سلام، المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
اليوم 20:26
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©