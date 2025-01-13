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الرياضة

عمار بن حميد: إنجازات أبناء الإمارات تدعو للفخر والاعتزاز

‎عمار بن حميد خلال استقبال الشامسي (وام)
14 يناير 2025 01:38

‎عجمان (وام)

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د. نزار قبيلات يكتب: الأمور طيبة

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري، البطل الإماراتي حمد عامر الشامسي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة تايلاند الدولية لرياضة التجديف، وأثنى سمو ولي عهد عجمان على النتائج التي حققها الشامسي في البطولة، مؤكداً سموه أن تحقيق أبناء الإمارات نتائج متميزة في المسابقات والبطولات العالمية ووصولهم إلى منصات التتويج، يرفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية، ويضع الإمارات في مكانتها اللائقة بها رياضياً.
وقال سموه: إن الفضل في تحقيق شبابنا مراكز الصدارة في البطولات الدولية يعود إلى الرعاية الكبيرة التي توليها لهم القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لأبناء الإمارات وتوفير كافة الإمكانيات لهم.
وأضاف سموه أن انتصارات أبناء الإمارات في البطولات الرياضية الدولية تدعو للفخر والاعتزاز، وتعكس ما وصلت إليه دولتنا من وتطور ورقي في مختلف المجالات وخاصة الرياضية، وتبرهن على تمتعهم بالإرادة والمثابرة والإصرار.
وبارك سموه للشامسي فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة تايلاند الدولية، وحثه على مواصلة التدريب وبذل مزيد من الجهد لتحقيق انتصارات جديدة في البطولات الكبرى. وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي دور أسرة البطل الإماراتي التي قدمت له الدعم والمساندة لممارسة هذه الرياضة والمشاركة في البطولات المختلفة لتمثيل الدولة. وأشاد سموه بالدور الكبير لاتحاد الشراع والتجديف الحديث في إعداد وتأهيل اللاعبين، وتوفير المدربين والإمكانيات اللازمة لخوض منافسات قوية في البطولات الدولية.
وحقق الشامسي المركز الأول فردي للشباب أقل من 19 سنة في بطولة تايلاند الدولية، والمركز الأول في الثنائي المزدوج أقل من 19 سنة في البطولة نفسها، كما حقق المركز الأول في بطولة تونس الدولية في الثنائي المزدوج أقل من 19 سنة، ويعد الشامسي أصغر لاعب يشارك في بطولات التجديف الدولية، وحاز لقب أفضل لاعب في عام 2024، أقل من 19 سنة.

عمار بن حميد النعيمي
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عجمان
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تايلاند
التجديف
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