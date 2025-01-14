«غرفة ملابس» الريال تنقلب على أنشيلوتي وبيريز !



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة ريليفو النقاب عن أن جانباً من «غرفة ملابس» ريال مدريد غاضب، وغير راضٍ عن إدارة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، وبعض خياراته الفنية، وعدم اعتماده بصورة كبيرة على اللاعبين الشباب، ولجوئه إلى إشراك بعض اللاعبين في غيرمراكزهم.

وقالت إن كل هذه الأمور كانت سبباً في الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الفريق أمام «غريمه التقليدي» برشلونة 2- 5، في نهائي السوبر الإسباني الذي أُقيم بملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالسعودية. وأضافت أن ما يحدث داخل «غرفة ملابس» الفريق ينبئ بوجود أزمة داخلية.

وبعد 8 مباريات من دون هزيمة في مختلف المسابقات، سقط الريال مجدداً أمام برشلونة، بعد أن سبق أن تعرض للإذلال أيضاً في «السانتياجو برنابيو» من نفس المنافس صفر- 4، في الدوري الإسباني «الليجا».

وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من لاعبي الريال، لم تذكرهم بالاسم، انتقدوا سياسة أنشيلوتي في إدارة الفريق، وأبدوا غضبهم الشديد، لتفرقته في المعاملة، واتخاذه قرارات لاتحظى بالإجماع بينهم.

ووصفت الصحيفة سياسة أنشيلوتي بأنها غيرمفهومة، خاصة فيما يتعلق بتسامحه مع العديد من أفراد جهازه الفني، بالمقارنة إلى شدته مع آخرين، حيث يتغاضى عن محاسبة البعض، بينما يوجه اللوم علانية للبعض الآخر، ما يسبب مشاكل لاحصر لها، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين الكبار في النادي لا يرتاحون إلى طريقة عمل المدرب الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن الحالة البدنية للاعبي الريال تطرح سؤالاً مهماً يتعلق بالمعد البدني أنطونيو بينتوس، وأسلوبه في التعامل مع اللاعبين من حيث الأحمال الزائدة وحالات الإجهاد التي يعاني منها بعضهم، وإن كان بينتوس صرح مؤخراً بأن شهري يناير وفبراير ستظهر فيهما ثمار عمله مع اللاعبين، في الوقت الذي تطالب فيه «غرفة الملابس» بمزيد من «المداورة» بين اللاعبين من أجل الحصول على الراحة الكافية، وظهور اللاعبين بصورة أفضل من الناحية البدنية، والقدرة على مواجهة المنافسين.

ولم يسلم فلورنتينو بيريز رئيس النادي من انتقادات بعضهم داخل «غرفة الملابس» وخارجها، بسبب عدم اتخاذه موقف واضح فيما يتعلق بتسجيل داني أولمو وباو فيكتورلاعبي برشلونة في«الليجا»، حفاظاً على علاقته مع خوان لابورتا رئيس البارسا الذي يتضامن معه بشأن دوري السوبر الذي يسعيان لإخراجه إلى النور.

وقالت الصحيفة إن بعضهم أخذ على بيريز أيضاً عدم اهتمامه بضم صفقات جديدة في «الميركاتو» الشتوي الحالي، رغم وجود عجز واضح في خط الدفاع، نظراً لإصابة داني كارباخال وإيدرميليتاو ودافيد ألابا، فضلاً عن تراجع مستوى أداء ظهيري الجنب فيرلان ميندي، ولوكاس فاسكيز.

أما الجماهيرالمدريدية، فقد أبدت غضبها الشديد واستياءها، ولم تسطع أن تهضم بسهولة الهزيمة من برشلونة، وانعكس ذلك في تعليقات الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا اللوم إلى بيريز، لأنه وقف يتحدث مبتسماً مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أثناء تسليم الميداليات، من دون مراعاة للحالة النفسية التي كانت الجماهير عليها بعد الهزيمة المذلة.