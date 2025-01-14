الملاكم تايسون فيوري يسقط حقبة الوزن الثقيل ويعلن اعتزاله



لندن (أ ف ب)

أعلن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري اعتزاله الملاكمة، وقال البريطاني البالغ 36 عاما في رسالة له عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «سأجعل هذا الأمر مختصرا ومقتضبا. أود أن أعلن اعتزالي الملاكمة. لقد كان الأمر ممتعا للغاية».

وخاض «الملك جيبسي» نزاله الأخير في ديسمبر، عندما خسر المواجهة المكررة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في الرياض.

وعند سؤاله بعد المنازلة عما إذا كان الجمهور سيراه مجددا على الحلبة، أجاب فيوري «قد يحصل ذلك، وقد لا يحصل. من يعرف؟» وسبق لفيوري أن توج بطلا للعالم عن الوزن الثقيل مرتين حاصدا رقما قياسيا بـ34 انتصارا مقابل خسارتين وتعادل واحد.

لكنّ فيوري لطالما اتخذ قرارات حول مستقبله في الرياضة ثم عاد عنها، إذ أعلن البريطاني ابتعاده عن اللعبة بعد فوزه على ديليان وايت في أبريل 2022، لكنه عاد إلى المنافسة بعدها بعام، وكان أوسيك قد صرح عن فيوري الذي لم يُهزم في 35 نزالا حتى خسارته في مباراة توحيد الأحزمة الأربعة في مايو الماضي «إنه مقاتل عظيم، إنه انجاز كبير».

وأضاف «إنه أفضل صديق لي. أحترم هذا الرجل لأنني أعتقد أنه خصم صعب حقا. تايسون فيوري يجعلني قويا».

وحمل فيوري المولود في مدينة مانشستر عام 1988 قبل موعد الولادة الطبيعية بثلاثة أشهر وكان وزنه نصف كيلوجرام فقط، اسم تايسون تيمنا بأسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون، إذ أطلق عليه والده هذا الاسم ووعد بأن ابنه سيسير على نهج البطل الأميركي، بينما يأتي لقب «الملك جيسبي» نسبة لجذوره الإيرلندية.

واحترف العملاق البالغ طوله 206 سنتمترا الملاكمة في 2008، وبعدها بثلاثة أعوام أصبح بطل بريطانيا والكومنولث عن الوزن الثقيل على حساب مواطنه ديريك تشيسورا، قبل أن يهزمه مجددا في 2014، هذه المرة على ألقاب الوزن عينه الأوروبية والدولية لمنطمة الملاكمة العالمية.

وأصبح اسمه عالميا في نوفمبر 2015 عندما تحدّى الصعاب وأنهى، في مدينة دوسلدورف الألمانية، عهد بطل العالم الأسبق الأوكراني فلاديمير كليتشكو الذي دام عقدا من الزمن، ليتوّج بذلك بطلا للعالم عن الوزن الثقيل، منتزعا منه ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية.

لكن فرحته لم تدم طويلا، فانتهى به الأمر خارج الحلبة لمدة عامين ونصف عانى خلالها من الاكتئاب ومشكلات بسبب إدمانه الكحول والمخدرات، وأصبح وزنه 178 كجم، كما كانت نتيجة الاختبار الذي خضع له لمادة ناندرولون المحظورة في فبراير 2015، إيجابية، لكنه ادّعى أنها دخلت جسده عن طريق تناول لحم خنزير بري غير مخصي.

وسمحت له الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات بالعودة إلى الحلبة من جديد في ديسمبر 2017 بعد قبول عقوبة إيقاف بمفعول رجعي لمدة عامين، ووصف فيوري حالته في 2018 عندما كان يستعد للعودة إلى القتال في حديث مع بي بي سي «كنت أستيقظ كل يوم متمنيا ألا أستيقظ بعد الآن»، وأضاف «لكنني دليل حيّ على أن أي شخص بإمكانه العودة من حافة الهاوية».