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الرياضة

20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لإبراهيموفيتش

20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لإبراهيموفيتش
14 يناير 2025 10:15


ميونخ (د ب أ)
أعلن نادي بايرن ميونخ انتقال لاعبه الشاب اريون إبراهيموفيتش إلى صفوف لاتسيو الإيطالي على سبيل الإعارة، وسيلعب إبراهيموفيتش 19 عاما على سبيل الإعارة في صفوف لاتسيو حتى نهاية الموسم، بحسب بيان بايرن ميونخ. وبحسب تقارر إعلامية فإن لاتسيو سيحتفظ بحق التعاقد النهائي مع إبراهيموفيتش مقابل ثمانية ملايين يورو، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة 20 مليون يورو.
وقال كريستوف فريوند المدير الرياضي للاتسيو «آريون لاعب شاب لديه إمكانات هائلة، ويواصل التطور، كان يلعب في صفوف بايرن ميونخ منذ الصغر، نريد لاعبين حظوا بتنشئة مثله، إنه يبذل قصارى جهده في كل حصة تدريبية هنا، ويحتاج الآن إلى للعب بشكل مستمر في مستوى عال، سنواصل مساندته عن كثب لأن لديه كل المقومات اللازمة».
وانضم إبراهيموفيتش إلى بايرن ميونخ في 2018، وفي موسم 2023 2024/ لعب على سبيل الإعارة في صفوف فروسينوني الإيطالي، ويمتد عقده مع النادي البافاري حتى نهاية موسم 2027.

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