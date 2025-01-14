شهريار وقايدي وقدوس.. 73 % من أهداف كلباء

فيصل النقبي (كلباء)

‏سجل المهاجم شهريار موجانلو تألقاً لافتاً مع كلباء بتسجيله هدفين في مرمى النصر، ليصل إلى هدفه السادس هذا الموسم، متساوياً مع مواطنه مهدي قايدي في صدارة هدافي كلباء، حيث سجل كل منهما 6 أهداف، ليسهم اللاعبان بأكثر من 50% من أهداف الفريق هذا الموسم، الذي بلغ مجموعها 22 هدفاً.

سجل موجانلو ثنائيته الأولى هذا الموسم أمام النصر، كما سجل في مرمى عجمان، العين، الوحدة، وخورفكان.

أما مهدي قايدي، فقد سجل أهدافه في مرمى الوصل، دبا الحصن، العين، الجزيرة، البطائح، وخورفكان.

كما دخل سامان قدوس قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، سجلها في مرمى عجمان، دبا الحصن، العين، والبطائح، وبلغ مجموع أهداف الثلاثي الهجومي 16 هدفاً، مما يشكل 73% من أهداف الفريق حتى الآن.

وأشاد المدرب الصربي فوك رازوفيتش بجهود اللاعبين الثلاثة، وبقية اللاعبين، ودورهم في تحسين نتائج الفريق، رغم الخسارة أمام النصر في اللحظات الأخيرة.

ودعا رازوفيتش لاعبيه للتركيز على المباراة القادمة أمام بني ياس في ختام مباريات الدور الأول، حيث يطمح للوصول إلى النقطة 20 ومواصلة التقدم في الأداء والنتائج.