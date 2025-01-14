3 لاعبين يقودون سلة «الفرسان» لانتصار مثير على الأهلي البحريني

علي معالي (أبوظبي)

تألق ثلاثة لاعبين، ولعبوا الدور المؤثر في فوز شباب الأهلي على الأهلي البحريني في الجولة الخامسة من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، وهم سعيد مبارك وحامد عبداللطيف والأميركي واشنطن.

نجح مبارك برميته الثلاثية قبل نهاية المباراة بـ 13.4 ثانية في قلب الموازين لمصلحة «الفرسان»، وكانت هذه النقاط الثلاث فقط هي رصيد اللاعب، لكنها جاءت في غاية الأهمية، حيث كان الفارق لمصلحة شباب الأهلي نقطتين فقط (88-86)، ولكن هذه الثلاثية وسعت الفارق لتُصبح النتيجة (91-86).

وحقق حامد عبداللطيف أعلى مستوى في الموسم بتسجيله 25 نقطة بنسبة 56.2 ٪، بالإضافة إلى 4 متابعات، أما واشنطن فقد تصدر قائمة هدافي شباب الأهلي بتسجيله 32 نقطة، و9 متابعات، مع 4 تمريرات حاسمة.

أقيمت المباراة ضمن الجولة الخامسة، والتي جرت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وشهدت تألق «الفرسان» بفوز مثير 91-88، بأرباع 22-26 و31-23 و22-18 و16-21، وضمنت للفريق الحفاط على وصافته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 4 انتصارات وخسارة واحدة جاءت أمام المتصدر فريق الكويت الكويتي بـ 10 نقاط من 5 انتصارات، وستكون المباراة المقبلة في الجولة الأخيرة من المجموعة يوم الاثنين المقبل على صدارة المجموعة.

وعلق الصربي ميودراج بيريسيتش مدرب شباب الأهلي على المباراة قائلاً: «فريقي يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك بكثير، ويمكنه أن يقدم أداءً أفضل، لكننا نحتاج حقاً إلى وقت للتدرب والتعرف على أنفسنا بشكل أفضل، وفهم ما نريده، لذا على مدار الوقت، آمل أن نكون أفضل».