الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

3 لاعبين يقودون سلة «الفرسان» لانتصار مثير على الأهلي البحريني

3 لاعبين يقودون سلة «الفرسان» لانتصار مثير على الأهلي البحريني
14 يناير 2025 10:55

علي معالي (أبوظبي)
تألق ثلاثة لاعبين، ولعبوا الدور المؤثر في فوز شباب الأهلي على الأهلي البحريني في الجولة الخامسة من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، وهم سعيد مبارك وحامد عبداللطيف والأميركي واشنطن.
نجح مبارك برميته الثلاثية قبل نهاية المباراة بـ 13.4 ثانية في قلب الموازين لمصلحة «الفرسان»، وكانت هذه النقاط الثلاث فقط هي رصيد اللاعب، لكنها جاءت في غاية الأهمية، حيث كان الفارق لمصلحة شباب الأهلي نقطتين فقط (88-86)، ولكن هذه الثلاثية وسعت الفارق لتُصبح النتيجة (91-86).
وحقق حامد عبداللطيف أعلى مستوى في الموسم بتسجيله 25 نقطة بنسبة 56.2 ٪، بالإضافة إلى 4 متابعات، أما واشنطن فقد تصدر قائمة هدافي شباب الأهلي بتسجيله 32 نقطة، و9 متابعات، مع 4 تمريرات حاسمة.
أقيمت المباراة ضمن الجولة الخامسة، والتي جرت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وشهدت تألق «الفرسان» بفوز مثير 91-88، بأرباع 22-26 و31-23 و22-18 و16-21، وضمنت للفريق الحفاط على وصافته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 4 انتصارات وخسارة واحدة جاءت أمام المتصدر فريق الكويت الكويتي بـ 10 نقاط من 5 انتصارات، وستكون المباراة المقبلة في الجولة الأخيرة من المجموعة يوم الاثنين المقبل على صدارة المجموعة.
وعلق الصربي ميودراج بيريسيتش مدرب شباب الأهلي على المباراة قائلاً: «فريقي يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك بكثير، ويمكنه أن يقدم أداءً أفضل، لكننا نحتاج حقاً إلى وقت للتدرب والتعرف على أنفسنا بشكل أفضل، وفهم ما نريده، لذا على مدار الوقت، آمل أن نكون أفضل».

أخبار ذات صلة
جشك: «ريمونتادا النمور» حافز النصر أمام قطر في «السوبر»
الجزيرة يحقق أول انتصار في دوري السلة
شباب الأهلي
الأهلي البحريني
كرة السلة
بطولة غرب آسيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اليوم 12:37
"أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق
اليوم 15:02
نهيان بن مبارك يعتمد خطة لتطوير برنامج «فرسان التسامح»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يعتمد خطة لتطوير برنامج «فرسان التسامح»
اليوم 14:31
فتح باب التسجيل في مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»
علوم الدار
فتح باب التسجيل في مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»
اليوم 14:22
القمة العالمية للحكومات تطلق شراكتين معرفيتين مع شركتين صينيتين
علوم الدار
القمة العالمية للحكومات تطلق شراكتين معرفيتين مع شركتين صينيتين
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©