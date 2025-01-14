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الرياضة

«وجه بيريز يقول كل شيء».. رياح التغيير تهب على ريال مدريد

«وجه بيريز يقول كل شيء».. رياح التغيير تهب على ريال مدريد
14 يناير 2025 10:45


معتز الشامي (أبوظبي)
«وجه الرئيس فلورنتينو بيريز يقول كل شيء» كان هذا هو السطر الذي تكرر على شاشات التلفاز والإذاعة بعد هزيمة ريال مدريد 5-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة، ومع ذلك، هناك المزيد من القراءة بين السطور في تعبير رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وفقاً لأحدث ما صدر من العاصمة الإسبانية مدريد.
في حين أن مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي ليس في خطر وشيك من فقدان وظيفته، إلا أن ريال مدريد يفكر في اتخاذ إجراء، حيث أفادت صحيفة «آس» بأن ريال مدريد سيعيد تقييم دخول سوق الانتقالات في يناير لتعزيز الفريق في ضوء الأحداث عقب كلاسيكو جدة.
وأثبت أوريليان تشواميني أنه يكافح في المناسبات الكبيرة كمدافع مركزي، وكان لوكاس فاسكيز مكشوفاً مرة أخرى في مركز الظهير الأيمن - هاتان المنطقتان اللتان سيفكر ريال مدريد في تحسينهما في فترة الانتقالات، ويفكر النادي في الدخول في سوق الانتقالات، سواء كانت محاولة جديدة للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول أم لا، كما أن البديل الآخر هو التوصية بأن يضاعف أنشيلوتي جهوده في استخدام مواهب الأكاديمية في كاستيا.
وأظهر راؤول أسينسيو علامات واعدة، وقد يكون الحل في قلب الدفاع، ويعتقد بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز بشكل عام أن هناك قيمة ضئيلة في سوق يناير، لكن قد يضطران إلى التحرك هذه المرة.
وبناء على مدى تقدم تعافيه، قد يكون ديفيد ألابا هو الحل النهائي في المرحلة الأخيرة من الموسم، إذ من المقرر عودته هذا الأسبوع، ومن المؤكد أن أسينسيو بدا وكأنه يلعب في مدريد منذ سنوات خلال مشاركاته هذا الموسم، على الرغم من أن أنشيلوتي مخلص بشدة لتشواميني، وأظهر ميلاً إلى استخدام خيارات كبار السن حيثما أمكن.

 

 

 

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