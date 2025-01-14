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الرياضة

نظارات يامال ورافينيا.. السعر والقصة في «احتفالية البارسا»

نظارات يامال ورافينيا.. السعر والقصة في «احتفالية البارسا»
14 يناير 2025 11:30


معتز الشامي (أبوظبي)
لفت الثنائي لامين يامالا ورافينيا الأنظار ليس فقط بسبب أدائهما الرائع في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في جدة، ولكن أيضاً بسبب طريقة احتفالهما بالفوز على الريال، بعد سحق الميرينجي بنتيجة 5-2 في «الكلاسيكو»، حيث احتفل الثنائي بنظارات شمسية تركت الجماهير في حالة من الفضول.
وارتدى اللاعبان نظارات من علامات تجارية مرموقة، إذ ارتدى يامال نظارات شمسية من «جوتشي» بسعر 450 يورو تقريباً، بينما اختار رافينيا نظارات شمسية من «جولييت أوكلي»، يصل سعرها إلى أكثر من 1000 يورو، وارتبطت بأسطورة كرة السلة مايكل جوردان.
وفاجأت رؤية نجوم برشلونة وهم يرتدون النظارات الشمسية الكثيرين، على الرغم من أن هذا الاتجاه ليس جديداً، وخاصة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ يحتفل اللاعبون عادة بالألقاب بالطريقة نفسها، خاصة بعدما أصبح التعاون بين الرياضيين النخبة والعلامات التجارية الفاخرة أمر شائع ومنتشر بشكل متزايد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها لامين يامال بنظارات حصرية، فخلال بطولة كأس الأمم الأوروبية، ارتدى نظارة شمسية Dior Black Square CD Diamond S5I، والتي يبلغ سعرها نحو 500 دولار.
كما يعد استخدام النظارات الشمسية في الاحتفالات الرياضية اتجاهاً متزايداً، ومن الأمثلة التي لا تُنسى كارلو أنشيلوتي، ولاعبو ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الإسباني، وفريق برشلونة النسائي الذي احتفل بلقب الدوري في مايو الماضي.

 

 

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