ميار شريف تودع بطولة أستراليا للتنس مبكراً



ملبورن (د ب أ)

ودعت المصرية ميار شريف مبكراً منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم. وخرجت شريف من البطولة، إثر خسارتها على يد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بنتيجة 6/ 1 و6/ 4 في الدور الأول للمسابقة، المقامة حالياً بمدينة ملبورن الأسترالية.

في المقابل، تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة السادسة للبطولة، للدور الثاني، بفوزها على الأسترالية إيمرسون جونز بنتيجة 6/ 1,6/ 1، كما تغلبت الأميركية إيما نافارو، المصنفة الثامنة للمسابقة، على مواطنتها بيتون ستيرنز بنتيجة 6/ 7 (5/ 7)، 7/ 6 (7/ 5)، 7/ 5.

وصعدت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة التاسعة، للدور الثاني أيضاً، عقب فوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا بنتيجة 6/ 1,6/ 3، بينما فازت البريطانية إيما رادوكانو على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 7 - 6 (7/ 4)، 7/ 6 (7/ 2).

ولحقت الأميركية أماندا أنيسيموفا بركب المتأهلات للدور الثاني، بفوزها على الأرجنتينية ماريا كارل بنتيجة 6/ 2,6/ 3، وتغلبت الصينية وانج شيو، على النمساوية جوليا جرابر بنتيجة 6/ 1,7/ 5، والروسية إريكا أندرييفا على الصينية تشنج سايساي 6 - 1,7/ 6 (8/ 6). وبلغت البرازيلية بياتريس حداد مايا الدور الثاني أيضا بفوزها على الأرجنتينية جوليا رييرا بنتيجة 4/ 6 و7/ 5 و6/ 2، وانتصرت الصينية وانج يافان على المجرية آنا بوندار، والأميركية إيفا يوفيتش على الإسبانية نوريا باريزاس دياز، والألمانية إيفا ليس على الأسترالية كيمبرلي بيريل، والروسية فارفارا جراتشيفا على الأميركية كاتي ماكنالي. كما فازت دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود على النيوزيلندية لولو صن، والرومانية إيلينا-جابرييلا روس على مواطنتها إيرينا-كاميليا بيجو، والصينية تشانج شواي على الأميركية ماكارتني كيسلر.