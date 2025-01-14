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الرياضة

معسكر العين يُجهز الرجبي للبطولة العربية

معسكر العين يُجهز الرجبي للبطولة العربية
14 يناير 2025 12:40

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد منتخبا الرجال والسيدات للرجبي، للمشاركة في البطولة العربية للسباعيات العاشرة للرجال، والخامسة للسيدات، والمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية، وتحديداً بمدينة الإسكندرية يومي 14 و15 فبراير المقبل.
ويتدرب منتخبا الرجال والسيدات على مدار 3 أيام أسبوعياً من خلال البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، ومن المنتظر أن يدخل المنتخب معسكره المغلق بمدينة العين قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض منافسات البطولة.
وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد لمنتخبنا أن التدريبات متواصلة ولم تتوقف بعد انتهاء بطولة دبي سيفينز، حيث شهدت الفترة الماضية دخول عناصر جديدة، ستظهر في البطولة العربية للمرة الأولى، وقال: لدينا أجيال متجددة في المنتخب، وهو ما ينطبق على منتخب السيدات الذي يتدرب بشكل مكثف على مدار الأسبوع.
وأضاف: الهدف الرئيسي أمامنا هو الفوز بالمركز الأول وفي النسخة الماضية حصلنا على الفضية بعد الخسارة في النهائي من منتخب المغرب للرجال، وأيضاً حصل منتخب السيدات على الفضية بعد الخسارة أمام تونس في آخر نسختين، ولكن هذه المرة لدينا الإصرار على العودة من جديد إلى الصدارة العربية.
ووجه المدرب المساعد للمنتخب الشكر إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وقيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، على متابعتهم الدائمة لتدريبات المنتخب والاجتماع مع اللاعبين واللاعبات، وهو ما يرفع من المعنويات ويحفز الجميع على تقديم أقصى ما يمكن للوصول إلى هدف المركز الأول.

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