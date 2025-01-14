إقبال كبير على المشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الأسابيع الأخيرة إقبالاً كبيراً من اللاعبين واللاعبات في مختلف إمارات الدولة على التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لفئة البدلة، التي ستنطلق الجمعة المقبل في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من أبرز أكاديميات وأندية الدولة ضمن فئات البراعم، والأشبال، والناشئين، والشباب، والكبار، والأساتذة.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن النسخة الأولى من البطولة حققت نجاحاً استثنائياً ورسّخت مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية على الساحة المحلية، واستقطبت أكثر من 10000 لاعب ولاعبة عبر خمس جولات، تميزت جميعها بمستويات تنافسية عالية، وكانت منصة بارزة لاكتشاف المواهب وصقلها، وساهمت في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: «تفتتح النسخة الثانية من البطولة منافسات الموسم الجديد لتكون امتداداً لهذا النجاح، إذ تستند على المكاسب التي حققتها النسخة الأولى، وتعزز من مكانتها كحدث رياضي استثنائي يسهم في الارتقاء برياضة الجوجيتسو محلياً ودولياً. وتشكل النسخة الأحدث من البطولة فرصة للاعبين واللاعبات لمواصلة تطوير مهاراتهم ضمن بيئة تنافسية مثالية، تعكس تطلعات القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وصناعة أجيال متميزة من الأبطال».

وتشهد الجولة الأولى من البطولة معدلات تسجيل غير مسبوقة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين حتى الآن أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتعتمد المنافسات على نظام تصنيف شامل يهدف إلى تعزيز روح التنافس وتطوير المهارات الفردية والجماعية. وتبدأ المنافسات يوم الجمعة بنزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً)، فيما يخصص اليوم الثاني لمنافسات فئ الناشئين تحت 14، و16 عاماً، واليوم الثالث لمنافسات فئتي الأشبال تحت 12 عاماً، والبراعم من عمر 4-8 سنوات.

فعالية متكاملة

وبجانب أجواء المنافسات، تقدم البطولة تجربة متكاملة تشمل أنشطة ترفيهية وثقافية تستقطب العائلات والجمهور من كافة الأعمار، ما يعزز من الأجواء الحماسية ويجعل البطولة حدثاً رياضياً واجتماعياً مميزاً.