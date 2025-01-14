مدرب الزمالك السابق يدخل أول اختبار حقيقي أمام الهلال السعودي



معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الفتح، بعد غداً الخميس، في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب المملكة أرينا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي، وكان الهلال قد ضرب العروبة بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، بينما خسر الفتح في أول مباراة بالقيادة الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز، بهدفين لهدف على يد الوحدة، ويتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد، بينما يحتل الفتح المركز الثامن عشر والأخير برصيد 6 نقاط.

وسيدخل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أول اختبار قوي وحقيقي له في الدوري السعودي، حيث لم يكن محظوظاً في مباراته الأولى، بعدما تلقى هزيمة على يد الوحدة بهدفين مقابل هدف، بينما يسعى المدرب البرتغالي لإثبات قدراته أمام خصم صعب وقوي مثل الهلال.

وكان جوميز قد ترك الزمالك لينتقل للدوري السعودي لقيادة الفتح، مشيراً إلى أن إدارة الفتح عرضت عليه مشروعاً للمستقبل، ويسعى البرتغالي لاستعجال إدارة ناديه لضم الأرجنتيني ماتياس فارجاس الوافد الجديد، بعد الاتفاق على كل شيء مع وكيل اللاعب لقيده في قائمة الفريق للحاق بمواجهة الهلال بعد غد «الخميس».

وسبق لجوميز تدريب أندية سعودية مثل التعاون والأهلي، ولكنه يواجه تحدياً كبيراً لإعادة نادي الفتح إلى مسار الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن يعمل على تعزيز الجوانب التكتيكية والبدنية للفريق خلال التدريبات المقبلة، ويمتلك جوميز سجلاً ضعيفاً أمام الهلال، حيث واجهه من قبل في 10 لقاءات، خسر في 8 وفاز في 2 ولم يتعادلا قط.

وواجه جوميز الهلال مع كل من التعاون وأهلي جدة، ولم يعرف الفوز منذ نهائي السوبر السعودي في موسم 2016-2017 عندما توج به مع أهلي جدة بنتيجة 4-3، وسيواجه جوميز مواطنه خورخي خيسوس مدرب الهلال لأول مرة في الدوري السعودي.