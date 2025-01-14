ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في كأس دبي الفضية للبولو



دبي (الاتحاد)

تنطلق، الأربعاء، في ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، أولى مباريات بطولة كأس دبي الفضية «إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية 2025»، في تمام الثانية بعد الظهر، وتعد كأس دبي الفضية من البطولات المهمة على خريطة البولو العالمية بسبب التصنيف العالي للاعبين والذي يصل إلى 20 جول، كما أنها تسبق كأس دبي الذهبية التي ستنطلق في الخامس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 6 فرق.

ويلتقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومعه براتولوم بايوجار، وخان يوريش، وباتوستا بايوجار «أعلى اللاعبين تصنيفاً 8 جول» مع فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاس، ومعه فريديكو بوتوبسكي، وجينارو رينجا وتوماس لابورد، ويلتقي الفريقان وجهاً لوجه في مباراة الافتتاح للعام الثاني على التوالي، حيث تواجها في الموسم الماضي، ومن المنتظر برأي الخبراء أن تلعب الخيول دوراً مهماً في حسم نتيجة اللقاء جنباً إلى جنب مع عن حالة اللاعبين البدنية والذهنية.

وفي الرابعة عصراً ستقام المباراة الثانية وتجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روزندو تيروجيوتار، ولوكاس لوسو، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، ومعه فيليكس أسيان، وسنتياجو لابورد، وبنيامين بانيللو.