طواف الشارقة.. من «التميز والإبداع» إلى رحلة «الماضي والمستقبل»



الشارقة (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي تفاصيل النسخة العاشرة، لتقام خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 174 دراجاً يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة، لمسافة طولها 526.26 كلم موزعة على خمسة مراحل.

وبمناسبة بلوغ الحدث الكبير الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقده الأول تم الكشف عن كأس جديدة للفائز به في المؤتمر نالت أعجاب الحضور، كما تم الاعلان عن تنظيم سباقين محليين على هامش الطواف ضمن الجولة الثالثة للمعاقين والشباب.

حضر المؤتمر الذي اقيم اليوم في جزيرة النور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة.

يشارك في الطواف 23 دولة، وأعلن ياسر الدوخي مدير الطواف تفاصيل المراحل الخمس على النحو التالي: المرحلة الأولى «التميز والإبداع» تنطلق الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة 24 يناير لمسافة 132.91 كلم، من مسرح المجاز بالشارقة، وتنتهي عند الحدائق المعلقة في كلباء.. والمرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» تنطلق الساعة الحادي عشر صباح السبت 25 يناير لمسافة 127 كلم، من مزرعة القمح في مليحة وتنتهي في جامعة الذيد.. والمرحلة الثالثة «العلم والثقافة» تنطلق الساعة الحادي عشر صباح الأحد 26 يناير لمسافة 11.16 كلم وتبدأ وتنتهي أمام الجامعة الأمريكية في المدينة الجامعية بالشارقة، وعلى هامش هذه المرحلة سيقام سباقان للمعاقين والشباب، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً.. والمرحلة الرابعة «المنطقة الشرقية» فتنطلق الساعة الحادية عشرة صباح الاثنين 27 يناير لمسافة 132.32 كلم، من أمام بحيرة الحفيه في كلباء، وتنتهي عند استراحة السحب في خورفكان، أما المرحلة الخامسة والأخيرة «الماضي والمستقبل» فتنطلق الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 28 يناير لمسافة 121.87 كلم، من القرية التراثية بالحمرية، وتنتهي في الجادة بالشارقة.

وبعد ذلك، ألقى ممثلو الجهات الراعية لقمصان التميز كلمات عن أدوارهم، وهم العميد الدكتور أحمد الناعور ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة راعية القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن، وحمد سالم ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة راعية القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة، وحامد القائد ممثل بلدية الشارقة راعية القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، ومحمد ماجد السويدي ممثل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (القناة الرياضية) راعية القميص الأبيض لصاحب أفضل زمن للشباب، بينما قميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن بين المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.