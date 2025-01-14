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الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يستعد لـ«الألعاب الشتوية» بمعسكر أوزبكستان

«الأولمبياد الخاص» يستعد لـ«الألعاب الشتوية» بمعسكر أوزبكستان
14 يناير 2025 16:00


أبوظبي (الاتحاد)
بدأ لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي معسكرهم التدريبي في منتجع أميروسي بأوزبكستان، استعداداً للألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025، التي ستُقام مارس المقبل، يضم الوفد 10 لاعبين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة تستمر حتى 17 يناير الجاري، ليعودوا بعدها إلى أرض الوطن.
ويشارك وفد الأولمبياد الخاص في ألعاب تورين 2025 بست رياضات، هي: المشي على الثلج، واختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع، والتزلج بلوح الثلج. وقد جرى اختيار اللاعبين المشاركين في ألعاب تورين 2025 من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة.
وحول المعسكر، صرح طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «مع انطلاق المعسكر التدريبي على الألعاب الشتوية استعداداً لمشاركة لاعبينا في ألعاب تورين 2025 بإيطاليا نتطلع لأن يخرج منه اللاعبون وهم في أتم جهوزية، وأن تكون مشاركتهم في الألعاب الشتوية إضافة جديدة لسجلات نجاحاتهم خارجيًا، وأن تعزز انفتاحهم على العالم. كما نأمل أن يمثل لاعبونا دولة الإمارات أفضل تمثيل، وأن تستمر مسيرتنا نحو الدمج بالزخم نفسه. وانتهز الفرصة لأتوجه بالشكر للرعاة والداعمين للمعسكر، ولأندية ومراكز أصحاب الهمم كافة في الدولة التي تم اختيار اللاعبين منها».
وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية: «نفخر بالشراكة مع مؤسسة الأولمبياد الخاص، التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من اكتشاف قدراتهم، والمشاركة في الرياضات الشتوية، وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الرياضات وتوسيع نطاق ممارستها.
ونحن على ثقة من أن المعسكر التدريبي في أوزبكستان سيضيف الكثير إلى خبرات للاعبين، وسيهيئهم بشكل مثالي للمشاركة في الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص - تورين 2025. ونتطلع لأن يمثل لاعبونا دولة الإمارات بأفضل صورة في الألعاب، بما يعكس قيمنا وطموحاتنا، ويجسد التزامنا بدعم أصحاب الهمم، وترسيخ مكانة الرياضة وسيلة للتطوير والإلهام».

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
طلال الهاشمي
الألعاب الشتوية
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