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الرياضة

12 رياضة في النسخة الثانية لبطولة الألعاب المدرسية

12 رياضة في النسخة الثانية لبطولة الألعاب المدرسية
14 يناير 2025 17:30

دبي (الاتحاد)
برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، تنطلق فعاليات النسخة الرسمية الثانية لبطولة الألعاب المدرسية لموسم 2024 - 2025، والتي تجمع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من إمارات الدولة كافة، وذلك خلال الأسبوع الأخير من يناير الجاري، لتستمر البطولة كمنصة رياضية وطنية تعزز التنافس في المدارس على أعلى المستويات، وتتيح اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، مما يسهم في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، إلى جانب زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع الإماراتي، وتشجيع الشباب على اعتماد نمط حياة صحي ونشط.
وتُقام البطولة بتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم، ومجموعة من الشركاء بالجهات الرياضية والتعليمية بدولة الإمارات، وتتنافس المدارس المُشاركة في مجموعة واسعة من الرياضات تشمل 12 رياضة وهي كرة القدم، والسباحة، وألعاب القوى، والجودو، والتايكوندو، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وللمرة الأولى، تمت إضافة رياضتي كرة الطاولة والشطرنج، وذلك بعد استطلاع أجراه اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في المدارس المشاركة، مع توسيع الفئات العمرية لضمان مشاركة أكبر بين الأوساط الطلابية.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «بطولة الألعاب المدرسية تعكس رؤية وزارة الرياضة الراسخة لتعزيز الرياضة المدرسية كقاعدة أساسية لتطوير المواهب الرياضية الوطنية، وهي محطة رئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 نظراً لإسهامها في تحقيق المستهدف الوطني بزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية ليكونوا أكثر من 30 لاعباً بحلول أولمبياد 2032».
وأضاف: «إن المدارس هي نقطة انطلاق عملية صناعة الرياضيين الاحترافيين في مختلف الرياضات، وبطولات الألعاب المدرسية تساهم بشكل محوري في تعزيز فرص الرياضيين الإماراتيين في المنافسات الرياضية العالمية، كما تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة عبر تنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات، لا سيما الرياضة، مما يخلق جيلاً رياضياً متمكناً وقادراً على تحقيق الإنجازات الرياضية على المستويات الأولمبية والقارية والدولية».

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