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الرياضة

إنجاز «حمادة ​إمام» يدفع زيزو للتجديد مع الزمالك

إنجاز «حمادة ​إمام» يدفع زيزو للتجديد مع الزمالك
14 يناير 2025 17:39


معتز الشامي (أبوظبي)
تمكن أحمد سيد زيزو جناح الزمالك ومنتخب مصر الوطني، من تسجيل اسمه في سجلات التاريخ مع النادي العريق، بعد هدفه الأخير في شباك بلاك بولز الموزمبيقي ببطولة أبطال الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما عادل رقم «الأسطورة الراحل» حمادة إمام، هداف الملكي الراحل، ووالد حازم إمام أحد أبرز ايقونات نادي الزمالك.
ووصل زيزو إلى تسجيل 84 هدفاً في جميع البطولات، ليصل إلى الترتيب السادس بين الهادفين التاريخيين مع الزمالك، بنفس رصيد أهداف الهداف الراحل حمادة إمام، بينما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك اللاعب السابق عبد الحليم علي برصيد 134 هدفاً، يليه حسن شحاته أسطورة الزمالك السابق برصيد 102 هدف، ثم جمال عبد الحميد بـ 97 هدفاً.
وتشير المتابعات إلى أن زيزو مازال يتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك، لتحقيق تطلعاته بترك بصمة كبيرة في مسيرة النادي الجماهيري العملاق، وفي مسيرته بالملاعب، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب عرضاً من الاتفاق السعودي، للانتقال إلى صفوفه.
وبعد احتفال جماهير الزمالك في مباراة الكونفيدرالية مؤخراً، أشارت المصادر بنادي الزمالك إلى أن زيزو تحدث مع مسئولي القلعة البيضاء، بأنه لا يمانع التجديد، وتوصل الطرفين للاتفاق على التفاصيل كافة، بينما طرح والد اللاعب فكرة تجديد زيزو، ومن ثم الخروج لمدة موسم إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة، لافادة الزمالك مادياً، بالإضافة لتأمين مستقبل اللاعب.
ولا يزال عرض الإعارة مطروحاً على الطاولة، بينما تتمسك إدارة الزمالك تجديد اللاعب أولاً لمدة إضافية مع النادي تصل إلى 3 مواسم قادمة، أو 4 مواسم في حال خرج للاعارة لموسم قادم.

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