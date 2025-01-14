كريستيانو رونالدو مستمر مع النصر السعودي حتى 2026

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت مصادر صحفية برتغالية أن «الأسطورة» كريستيانو رونالدو وافق على تجديد عقده مع النصر السعودي ليحتفظ بلقب اللاعب الأعلى راتباً في تاريخ كرة القدم.

ويضيف رونالدو هذا اللقب إلى الألقاب العديدة التي يمتلكها مع كل الأندية التي لعب لها، إلى أن جاء إلى الشرق الأوسط في شتاء 2023، للعب في الدوري السعودي مقابل 173 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد «211 مليون دولار»، وينتهي العقد الحالي لرونالدو الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية عن أن رونالدو في طريقه إلى تجديد عقده مع النصر، بنفس الشروط السابقة على الأرجح، رغم أن اسمه ارتبط بأندية أخرى مختلفة، منها الهلال داخل السعودية حيث يلعب البرازيلي نيمار دا سيلفا حالياً.

وأفادت تقارير صحفية أخرى أن العقد الجديد لرونالدو مع النصر، يصل إلى 200 مليون يورو سنوياً، شاملاً الراتب الأساسي والأرباح التجارية المرتبطة بالإعلانات وحقوق الصورة، مشيرة إلى أن مدة العقد عام واحد فقط.

وأكدت «أوبولا» إن رونالدو يسعى للحصول على تأكيدات وضمانات من أجل إنفاق مبالغ كبيرة خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي لتدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر، إذا كان النصر يستهدف الحصول على البطولات.

وسجل رونالدو 81 هدفاً في 90 مباراة مع النصر منذ مجيئه، محتفظاً بمستواه العالي رغم إنه يُكمل الأربعين عاماً في 5 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يتجاوز رونالدو في حالة تجديد عقده، حاجز المائة هدف، مثلما سبق له تجاوز هذا الرقم بكثير مع الأندية السابقة التي لعب لها، مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.