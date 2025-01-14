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الرياضة

قصة شعر موسيتي تجذب الانتباه في بطولة أستراليا للتنس

قصة شعر موسيتي تجذب الانتباه في بطولة أستراليا للتنس
14 يناير 2025 18:36

ملبورن (أ ب)


أصبحت كعكة شعر نجم التنس الإيطالي لورينزو موسيتي من الماضي، بعدما ظهر في بطولة أستراليا المفتوحة بتسريحة شعر جديدة.

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وصعد موسيتي للدور الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا، أولى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب فوزه على مواطنه ماتيو أرنالدي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
واحتاج موسيتي، المصنف السادس عشر للبطولة، الذي بلغ قبل نهائي بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في يوليو الماضي وحصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس في الشهر التالي، إلى 4 ساعات و6 دقائق ليتغلب على أرنالدي في ملبورن بارك بنتيجة 6/7 و6/4 و6/7 و3/6، لقد اختفت خصلات شعره التي كانت تتدلى تقريباً إلى كتفيه تحت قبعة بيضاء مقلوبة في نادي عموم إنجلترا، وفي أواخر نوفمبر الماضي، في الأدوار النهائية لبطولة كأس ديفيز، التي فازت بها إيطاليا.
وقال موسيتي (22 عاماً): «في الوقت الحالي، حقق الشعر القصير بداية جيدة في أستراليا. دعونا نأمل أن يجلب لي الحظ. إنه مظهر جديد. ولكن إذا لم يكن لدي شعر طويل لفترة طويلة، فلن يلاحظه الناس حتى».
وعلى عكس تصريحات موسيتي، فقد أوضحت نظرة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشجعين لاحظوا بالتأكيد هذه التسريحة الجديدة. أشار موسيتي إلى أن شعره كان قصيرا بعض الشيء منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، وحتى عندما فاز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للناشئين في سن السادسة عشرة، كان أطول قليلاً.
وصرح موسيتي وعلى وجهه البسمة: «لقد تقدمت في السن؛ لذا أحاول أن أبدو أصغر سنا»، وتحدث موسيتي، الذي لم يتجاوز الدور الثاني في ثلاث مشاركات سابقة في بطولة أستراليا المفتوحة، عن لقائه مع أرنالدي، حيث قال «لقد كانت مباراة طويلة للغاية. بصراحة، كان من الممكن أن تنتهي لصالح أي من الطرفين».
وأضاف «أنا فخور بالفوز، على الرغم من أنني لم ألعب أفضل ما لدي من تنس. عندما تلعب بأفضل ما لديك، فمن السهل أن تفوز باللقب. هذه هي المباريات التي تجعلك تنمو وتنضج كلاعب».

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