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الرياضة

السومة يشعل صراع الهداف التاريخي في الدوري السعودي

السومة يشعل صراع الهداف التاريخي في الدوري السعودي
14 يناير 2025 19:45

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يعود السوري عمر السومة الهداف المخضرم إلى الدوري السعودي بعد عامين من رحيله، عندما انتقل لصفوف العربي القطري، ويسعى لتسطير تاريخ جديد له في الدوري السعودي مع نادي العروبة الصاعد حديثاً هذا الموسم.
ويعد السومة أحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري بعد مسيرة حافلة مع النادي الأهلي السعودي في جدة بين عامي 2014 و2022، حيث سجل 144 هدفاً، ولكنه انتقل إلى النادي العربي القطري لموسمين، ومؤخراً، أُعلن عن عودته إلى الكرة السعودية عبر بوابة نادي العروبة.
وأفادت تقارير صحفية بأن نادي العروبة السعودي أنهى اتفاقه مع السومة للانضمام إليه في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، بعد فسخ عقده بالتراضي مع العربي القطري.
وفي 8 مواسم بالدوري السعودي، ساهم السومة مع الأهلي في الدوري السعودي فقط بـ 167 هدفاً في 180 مباراة، بواقع تسجيله 144 هدفاً، وصناعة 23، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ برصيد 144 هدفاً، خلف ناصر الشمراني (167 هدفاً)، وماجد عبد الله (189 هدفاً).
ويتصدر السومة هدافي دوري المحترفين السعودي منذ نشأته في 2007 برصيد 144 هدفاً، ويطارده المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب وصاحب الـ 35 عاماً بـ 134 هدفاً، ومن المتوقع أن يشتعل الصراع بينهما فور توقيع السومة عقده الرسمي مع العروبة.
وتمنح تلك العودة إلى الدوري السعودي اللاعب السوري فرصة لتعزيز رصيده التهديفي، والاقتراب من صدارة قائمة الهدافين التاريخيين، ويتوقع أن يكون له تأثير كبير مع نادي العروبة في المباريات القادمة. 

عمر السومة
الدوري السعودي
الدوري السعودي لكرة القدم
المنتخب السوري
العروبة
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