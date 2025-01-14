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الرياضة

نادي المدام للقوس والسهم يشارك في «دولية لامبانج»

نادي المدام للقوس والسهم يشارك في «دولية لامبانج»
14 يناير 2025 20:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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يشارك فريق القوس والسهم بنادي المدام الثقافي الرياضي، في بطولة لامبانج الدولية، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 20 يناير الحالي ي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ضمن برنامج الموهوبين.
ويضم الفريق سبعة لاعبين، وهم: عبدالله عبيد الكتبي، ومحمد صالح بن عمرو، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وحمد سعيد الكتبي، وسالم بدر الكعبي، وناصر سعيد الكعبي.
ويرأس البعثة سعيد مطر الكتبي، إلى جانب المدرب مجاهد آدم إسماعيل، الذي يشرف على إعداد الفريق، وتوجيهه خلال البطولة.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز مهارات اللاعبين وتطوير أدائهم في منافسات القوس والسهم، إضافة إلى تمثيل الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية، ويتطلع فريق نادي المدام إلى تحقيق إنجاز جديد في هذه البطولة يضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية.

منتخب للقوس والسهم
بانكوك
رماية القوس والسهم
مجلس الشارقة الرياضي
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