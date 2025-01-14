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الرياضة

وفاة توني بوك أسطورة مانشستر سيتي عن عمر يناهز 90 عاماً

وفاة توني بوك أسطورة مانشستر سيتي عن عمر يناهز 90 عاماً
14 يناير 2025 20:05

 
لندن (رويترز)
أعلن نادي مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفاة قائده ومدربه السابق توني بوك عن عمر يناهز 90 عاماً أمس الاثنين، وانضم بوك إلى مانشستر سيتي في عام 1966 بعمر 31 عاماً، وأصبح قائداً للفريق في العام التالي وساعده على الفوز بخمسة ألقاب، من بينها دوري الدرجة الأولى وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الكؤوس الأوروبية.
وبعد اعتزاله في عام 1974، قضى بوك فترة تدريبية ناجحة للغاية مع سيتي خلال الفترة من 1974 وحتى 1979، وقاد الفريق للفوز بكأس الرابطة في ويمبلي في عام 1976، واحتل المركز الثاني في الدوري في الموسم التالي.
كما عمل بوك كمدرب مؤقت لمانشستر سيتي لفترات قصيرة في عامي 1989 و1993.
وقال معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة سيتي، في بيان: «على مدار ما يقرب من 60 عاماً، أسهم توني في تشكيل مانشستر سيتي. ليس فقط بما قدمه كلاعب وقائد ومدرب، ولكن أيضاً بالطريقة التي تصرف بها، تطابقت آماله وطموحاته لناديه مع تواضعه المذهل في ما يتصل بإنجازاته الكبيرة، سيظل مشجعونا يتذكرونه إلى الأبد باعتباره الرجل الذي ساعد في وضع الأسس التي يمكن من خلالها بناء نجاح غير مسبوق».
بدأ بوك مسيرته المهنية بعمر 21 عاماً، ولعب لصالح فرق فروم تاون، وباث سيتي، وتورونتو سيتي، وبليموث أرجايل قبل أن ينضم في النهاية إلى مانشستر سيتي، ونكست الأعلام في ملعب الاتحاد وأكاديمية مانشستر سيتي تكريماً له. 

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