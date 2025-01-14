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الرياضة

لابورتا عن قضية أولمو وفيكتور: «أرادوا تدميرنا لكننا لن نستسلم»

لابورتا عن قضية أولمو وفيكتور: «أرادوا تدميرنا لكننا لن نستسلم»
14 يناير 2025 20:15

 
برشلونة (أ ف ب)

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دافع رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا عن طريقة تعامله مع قضية تسجيل لاعب الوسط الدولي داني أولمو، منتقداً «الأعداء» الذين يهاجمون النادي ويريدون تدميره، «لكننا لم نستسلم أبداً»، كما قال في خطاب ناري الثلاثاء.
وغاب الوافدان الجديدان أولمو (26 عاماً) والمهاجم باو فيكتور (23 عاماً) عن مباراتين مع برشلونة بعدما رفضت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة منحهما تراخيص جديدة للعب، بعدما تذرعا بفشل النادي في تلبية الموعد النهائي نهاية عام 2024.
ومن أجل إيجاد الحلول السريعة لتوفير السيولة، باع العملاق الكاتالوني الذي يمر بضائقة مالية، مقاعد في غرف كبار الشخصيات «في آي بي» في ملعب «كامب نو» قيد الإنشاء لمستثمرين من الشرق الأوسط للمساعدة في تمرير قيود اللعب المالي النظيف الصارمة لرابطة الدوري للتراخيص الجديدة.
كما تواصل برشلونة مع المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا للحصول على تدبير مؤقت يسمح للثنائي باللعب قبل صدور حكم نهائي في قضيتهم ضد الرابطة والاتحاد، والذي حصل عليه الأسبوع الماضي.
قال لابورتا، خلال مؤتمر صحفي، استمر قرابة ساعتين «لم يفاجئنا أي شيء حدث في الأسابيع الأخيرة بشأن التسجيلات»، وتابع «إذا نظرت إلى تاريخ برشلونة، يمكنك توقع ردود الفعل هذه، ليس من قبيل المصادفة أنه عندما يمر برشلونة بفترة متألقة، تتحد أطراف مختلفة لسرد قصة غير صحيحة على الإطلاق».
وأضاف «لم يحصلوا على ما يريدون، بسبب تصميم كل من مجلس الإدارة والموظفين. أرادوا تدميرنا لكننا لم نستسلم أبداً».
شارك صانع اللعب أولمو الذي اعتبر أكبر صفقة لبرشلونة خلال سوق الانتقالات في الصيف الماضي بديلاً في الفوز الكاسح على ريال مدريد 5 - 2 في نهائي مسابقة الكأس السوبر في جدة السعودية الأحد، وهو أول لقب للنادي بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك.
قال لابورتا، إن رابطة الدوري طلبت بشكل غير متوقع وثائق إضافية من النادي في 31 ديسمبر الماضي بشأن بيع مقاعد كبار الشخصيات، ما أدى إلى فشل برشلونة في الالتزام بالموعد النهائي، وأكد الرئيس أن المستثمرين من قطر والإمارات اشتروا المقاعد، لكن الأموال لم تصل بحلول نهاية عام 2024 وتطالب الرابطة برؤية دليل على ذلك.
وضمن سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الجماعات المعارضة والمشجعين يفكرون في مطالبة لابورتا بالاستقالة، لكن الأخير سخر من الفكرة «لا أعتقد أن رئيس برشلونة يجب أن يستقيل بسبب قرار من رابطة الدوري الإسباني».

برشلونة
البارسا
داني أولمو
الدوري الإسباني
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