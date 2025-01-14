«غنتوت الدولية للبولو» تنطلق 27 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفياً ظهر الخميس 23 يناير الجاري، بمقره في غنتوت، للكشف عن تفاصيل انطلاقة بطولة غنتوت الدولية للبولو السنوية، والتي تتجدد إقامتها بتصنيف 8-10 (هانديكاب - جول)، وذلك برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات والشركات.

تقام منافسات البطولة بملاعب النادي، خلال الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير المقبل، وسيكشف المؤتمر عن عدد الفرق والتفاصيل الفنية، ونظام البطولة، وبرنامج الحفل الختامي، والجوائز التي رصدت، بجانب سحب قرعة البطولة، ومعرفة شعارات الفرق المشاركة، وأبرز اللاعبين المشاركين.