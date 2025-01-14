«البرتقالي» يستضيف «الزعيم» في الدوري

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يلتقي عجمان وضيفه العين في الخامسة وخمس دقائق من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد، معقل «البرتقالي»، ضمن «الجولة 12» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت إقامة 5 مباريات، فيما تأجلت مواجهة شباب الأهلي أمام مضيفه دبا الحصن حتى 4 فبراير المقبل، في ظل مشاركة «الفرسان» في كأس السوبر الإماراتي القطري.

ويدخل «البرتقالي» المواجهة أمام ضيفه «الزعيم» وفي جعبته 10 نقاط في المركز العاشر، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام كلباء 2-3، فيما يحتل العين المركز السادس بعد خسارته بدوره مباراته الأخيرة أمام ضيفه شباب الأهلي 0-1، والمؤجلة من الجولة السابعة.

والتقى عجمان والعين في 24 مواجهة في دوري المحترفين، حقق خلالها «البرتقالي» فوزاً وحيداً، مقابل 20 انتصاراً لـ«الزعيم»، والتعادل في ثلاث مباريات.