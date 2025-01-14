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الرياضة

«الانتقالات الشتوية» تفتح الأبواب بدوافع «التصحيح»

«الانتقالات الشتوية» تفتح الأبواب بدوافع «التصحيح»
15 يناير 2025 02:20

مراد المصري (أبوظبي)

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تفتح سوق الانتقالات الشتوية في دوري أدنوك للمحترفين أبوابها بداية من اليوم وحتى 11 فبراير المقبل، لتمنح المجال أمام الأندية للتصحيح قبل النصف الثاني من الموسم.
وتتباين احتياجات الأندية بحسب موقفها الحالي، فالشارقة متصدر الترتيب يقدم مستويات متميزة في جميع المسابقات، وهناك بعض المطالبات بضرورة وجود مهاجم صريح.
شباب الأهلي امتلك العمق اللازم للمنافسة، محلياً وخارجياً أيضاً، إلا أن الإصابات التي يعاني منها ربما تجعله يعيد تقييم بعض الأمور لضم لاعب جديد.
العين الذي يتأهب لتمثيل الدولة في كأس العالم للأندية الصيف المقبل، يدرك جيداً أن أولى خطوات التصحيح تبدأ في سوق الانتقالات الشتوية، للعمل على تعديل الأمور، حيث بدا واضحاً الحاجة إلى ضم لاعبين قادرين على رفع المستوى الفني، وتصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة.
أما الجزيرة فعانى من إصابة المدافع كريم رقيق، الذي غاب عن النصف الأول من الموسم، ما يجعل الفريق يلعب بمحترف ناقص، ما يجعله مرشحاً لتعويض هذا الأمر في هذه الفترة.
ويسعى الوحدة لتعزيز خط الوسط والقوة الهجومية.
الوصل خيب آمال عشاقه في بداية الموسم، وهو الذي كان بطل ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، ويبدو أن عليه إعادة التفكير في قائمته.
النصر بدوره يحتاج إلى تعزيز صفوفه في مركز الدفاع، في ظل اقتراب سمير ميميشفيتش من الرحيل.
ومن بعد الفرق التي تحتل المراكز السبعة الأولى، فإن بقية الفرق لديها احتياجات أخرى، وفيما يبدو كلباء الأفضل بينها، فيما يحتاج خورفكان لدفعة إضافية لمواصلة رحلة الصعود، ويبحث عجمان عن تعويض رحيل التونسي هيكل الشيخاوي.
وبدا واضحاً أن بني ياس بحاجة لتجديد بعض الدماء سريعاً للابتعاد عن حسابات الهبوط، وهو ما ستقوم به بقية الفرق في دائرة الخطر، وهي البطائح ودبا الحصن والعروبة.

الانتقالات الشتوية
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
كأس رئيس الدولة
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بني ياس
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