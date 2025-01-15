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الرياضة

كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد

كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد
15 يناير 2025 09:23

 
فيينا (د ب أ)

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، إنه يتمنى بقاء محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد مع الفريق، مؤكداً أنه لم يندم على قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي. وتنتهي عقود صلاح وفان دايك وأرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بينما رحل كلوب عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي في سالزبورج لتقديمه في منصبه الجديد رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول «صلاح أكبر مهاجم في ليفربول خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف المدرب الألماني «إنه لاعب وإنسان رائع، وأفضل سفير لمصر، لذا أتمنى أن يبقى في ليفربول».
وأضاف «أتمنى أن يجدد الثلاثي عقودهم مع النادي، ولكن لا أعرف، لم يخبرني أي منهم بشيء».
وأجاب كلوب مازحاً عندما سئل عن إمكانية انضمام الثلاثي إلى أحد أندية مجموعة ريد بول في المستقبل، قال المدرب الألماني «أنا متأكد تماماً أن فان دايك يميل لأن يبقى 54 سنوات أخرى مع ليفربول، ثم ينتقل إلى نيويورك ريد بول بين 41 و44 عاماً، ربما لأنه يقلل من شأن الكرة الأمريكية، ولكن لا مشكلة نحن نرحب به».
وأضاف «صلاح سيعجب بالفكرة أيضاً، ولكن بصراحة ليس لدينا المال الكافي لإقناعه».
وقال «نعم أرنولد بإمكانه أيضاً الانضمام إلينا، لقد تحسن مستواه في أداء المهام الدفاعية، أليس كذلك؟»، مضيفاً «لا أصدق أن هذا النقاش لا يزال مطروحاً في المؤتمرات الصحفية، وأنا سعيد حقاً بأنني لست جزءاً من هذا الجدال».
وأضاف كلوب «أنا على تواصل بالرسائل مع بعض الأشخاص واللاعبين والمدربين وأيضاً المدير الفني آرني سلوت، ولكن لا أتمنى بنسبة ضئيلة للغاية فكرة الاستمرار في ليفربول». و
اختتم تصريحاته قائلاً: «أنا سعيدة للغاية بعدم استمراري مع ليفربول، لأن الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية، وأتمنى لهم التوفيق وأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، لأنهم يقدمون أداءً رائعاً». 

 

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
أرني سلوت
محمد صلاح
فان دايك
ترينت ألكسندر أرنولد
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